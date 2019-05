Mapa interativo

Eleições Europeias. Onde pára o nacionalismo?

21 mai, 2019 - 15:30 • Joana Gonçalves e Vasco Gandra (correspondente em Bruxelas)

O velho continente enfrenta uma onda de nacionalismo em ascensão que poderá ditar uma drástica mudança de rumo da UE, nas eleições deste ano. A questão migratória, o soberanismo e as identidades nacionais são alguns dos temas centrais no debate eleitoral que, apesar do processo do Brexit, inclui ainda o Reino Unido. Navegue no mapa e conheça as forças políticas nacionalistas que procuram ganhar força na Europa a 28 e alterar radicalmente as dinâmicas políticas em Bruxelas.