Fátima. As imagens da peregrinação ao "altar do mundo"

Mais de cem anos depois da Aparição de Nossa Senhora de Fátima, milhares de fiéis rumaram à Cova da Iria para as celebrações do 13 de maio, este ano com o tema "Dar graças por peregrinar em Igreja".

A procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima foi presidida pelo arcebispo de Manila e atual presidente da Cáritas Internacional, Luís António Tagle. A escolha do cardeal deve-se ao aumento do número de peregrinos do continente asiático.

São vários os peregrinos que têm a prática de se ajoelharem em oração, em volta de todo o Santuário, mas especialmente da Capelinha das Aparições.

Milhares de peregrinos rezam na peregrinação anual do 13 de Maio no Santuário de Fátima. A missa começou às 10h tendo-se prolongado até perto das 13h.

O momento de "O Adeus" a Nossa Senhora é dos mais emotivos das celebrações, habitualmente marcado pelo uso de lenços brancos para a despedida.

Milhares de peregrinos deslocaram-se a pé de vários pontos do país ao longo de vários dias, em promessa. Os grupos começaram a chegar no domingo, 12 de maio, para assistir às várias celebrações que são feitas ao longo de dois dias.

O momento de oração iluminado por velas é um dos mais característicos das celebrações do 13 de maio. Milhares de pessoas assistiram à celebração da "Procissão das Velas", inclusive estrangeiros, domingo à noite.

A peregrinação ao Santuário de Fátima é feita especialmente a 13 de maio de cada ano, por milhares e peregrinos de todo o mundo, em celebração do aniversário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco.