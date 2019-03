14 mar, 2019 - 00:15 • Joana Bourgard

Um protesto marcado pela proibição do uso das fardas que impossibilitou a repetição do mítico "secos e molhados". O silêncio foi outra nota dominante numa manifestação em que as medidas de segurança aplicadas, segundo os polícias, só são usadas quando há ameaça terrorista.