Morreu Yannis Behrakis, o fotojornalista que mostrou "o melhor e o pior do ser humano"

Yannis Behrakis, um dos fotógrafos mais premiados da agência Reuters, morreu após uma longa batalha contra o cancro. Tinha 58 anos.



Durante a sua carreira interrompida abruptamente, cobriu algumas dos momentos mais conturbados das últimas décadas em todo o mundo.

As guerras no Afeganistão e na Tchetchénia, o tremor de terra em Caxemira e a Primavera Árabe no Egipto, em 2011. Um ano antes, quase morreu numa emboscada na Serra Leoa, mas recuperou e continuou a trabalhar.

Respeitado pelos seus pares pelo seu talento e coragem, em 2016, Yannis Behrakis e a sua equipa venceram o Prémio Pulitzer pela cobertura da crise de refugiados.

Natural de Atenas, odiava a guerra. A missão do fotojornalista era que o mundo soubesse o que se estava a passar em zonas de conflito e países em crise.

“A minha missão é contar a história e depois as pessoas decidem o que querem fazer”, disse Yannis Behrakis num debate sobre a crise dos migrantes. Noutra ocasião afirmou: "estou aqui para mostrar o melhor e o pior do ser humano".

O filme “Under Fire”, sobre o trabalho de um grupo de jornalistas durante a revolução de 1979 na Nicarágua, inspirou a abraçar a profissão.

Começou a trabalhar para a agência Reuters como “freelancer”, em Atenas, em 1987, e dois anos depois foi enviado para o seu primeiro trabalho no estrangeiro para cobrir um evento com o líder líbio, Muammar Kadafi.

Esteve na guerra da Jugoslávia e foi lá que tirou uma fotografia que mostra um homem de etnia albanesa a depositar num caixão o corpo do filho de dois anos que foi morto nos confrontos.

“A fotografia é muito forte e o corpo do menino parece que está a flutuar no ar. Quase parece que o espírito está a deixar o corpo em direção aos céus”, descreveu Yannis Behrakis.

Dina Kyriakidou Contini, editora da Reuters nos Estados Unidos, considera que Yannis Behrakis foi um dos melhores repórteres da sua geração.

“Yannis era apaixonado, vital e intenso na sua vida e no trabalho. As suas fotografias são icónicas, algumas são obras de arte por mérito próprio. Mas era a sua empatia que o tornava um grande fotojornalista”, conclui.