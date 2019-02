Open Day na Renascença. Os melhores momentos do Dia Mundial da Rádio

Veja também:





O músico C4 Pedro esteve à conversa com o Paulino Coelho, no estúdio da Renascença.

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, foi um dos convidados das Três da Manhã.

Olavo Bilac esteve nas Três da Manhã a falar sobre a sua tour "25 Anos de Canções".

No Extremamente Desagradável de hoje, Joana Marques falou de emojis!

O primeiro convidado do Open Day da Renascença foi o ator Pedro Górgia, que esteve à conversa com as Três da Manhã sobre o seu projeto “Conta-me Tudo”, um espetáculo de storytelling que é também um podcast.