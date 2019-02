Dezenas de cartazes à beira da estrada para combater a amnésia do Brexit

Citação de Theresa May fixada num cartaz à beira da estrada, onde se pode ler "Eu acredito que é do interesse nacional permanecer na União Europeia".

"Uma crise de meia-idade chamada Brexit"

"Led By Donkeys", em português "Liderados por burros", é o nome da campanha dirigirda por um grupo de opositores ao Brexit. O objectivo é simples, expor as mentiras e hipocrisia dos líderes políticos reponsáveis pelo acordo de retirada do Reino Unido da União Europeia. Para cumprir este propósito, optaram por dar vida aos tweets e citações destes dirigentes, exibindo-os em cartazes pelas ruas de todo o país.

"Nós estamos a colocar nos cartazes as citalções destes asnos, deste líderes, que nos estão a guiar deste precipício a baixo, para relembrar quem nos trouxe até aqui. Para nós faz todo o sentido", explica um dos membros do grupo, em entrevista ao jornal britânicoThe Guardian.

Questionados sobre o que os terá motivado a avançar com o plano, delineado num pub, reponderam com humor. "Acho que que estamos a atravessar uma crise de meia-idade, mas não por parte da Nação ou de cada um de nós indiviualmente. A Grã-Bretanha atravessa uma período pós-imperialista, possivelmente uma crise de meia-idade e não sabe muito bem o que anda a fazer. Acabou de comprar uma moto e um casaco de cabedal, é uma crise de meia-idade chamada Brexit, e não me parece que vá resultar".

A primeira-ministra Theresa May, Nigel Farage, ex-líder do Ukip, um dos maiores defensores do Brexit, Boris Johnson, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, e Michael Glove são alguns dos dirigentes citados na campanha.

David Davis: "O Brexit não terá desvantagens, apenas vantagens considerávies".

Dominic Raab, membro do Partido Conservador: "Ainda não compreendi a verdadeira dimensão do Brexit, mas estamos especialmente radiantes com a travessia Dover-Calais".

"Poderíamos ter dois referendos. Na verdade, talvez faça mais sentido avançar com um segundo referendo depois de completa a renegociação".

Boris Johnson, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Thersa May, "Não há nenhum plano para fazer face a um não acorod, porque nós vamos conseguir assegurar um óptimo acordo".

Primeira-ministra britânica Theresa May, "Permanecer na União Europeia significa que estaremos mais seguros, do crime e do terrorismo".

Nigel Farage, eurodeputado e grande defensor do Brexit: "Eu nunca prometi que seria um grande sucesso"