​Vai poder ler as obras completas de Mário Soares em breve

“É uma operação complexa”, diz Duarte Azinheira, o diretor editorial da Imprensa Nacional sobre a publicação a que vão dar início este ano, das obras completas de Mário Soares. Coordenado por José Manuel dos Santos, o trabalho envolve uma equipa que está mergulhada no espólio do antigo presidente da República.



Os primeiros volumes a serem publicados serão a tese de licenciatura de Mário Soares com comentários de António Sérgio sobre “As ideias políticas e sociais de Teófilo Braga” e o primeiro volume da “Correspondência Cultural” que inclui por exemplo, cartas que Soares trocou com o poeta madeirense Herberto Hélder. Mas haverá mais, até porque explicou na apresentação do ano editorial, Duarte Azinheira, “O Doutor Soares correspondeu-se com quase toda a gente”.

A “editora de salvaguarda nacional” como se assume a Imprensa Nacional, que acaba de completar 250 anos, vai também iniciar a publicação das obras completas de Maria Ondina Braga, dar continuidade à de Manuel Teixeira Gomes e Francisco Teixeira de Queirós, um contemporâneo de Eça de Queiroz.

Entre as novidades anunciadas na sala da Biblioteca da Imprensa Nacional na Rua da Escola Politécnica em Lisboa, estão também uma aposta na poesia. Sairão em 2019, na Colecção Plural coordenada por Jorge Reis-Sá, a poesia reunida de Francisco José Viegas e Daniel Maia Pinto-Rodrigues, bem como a do brasileiro Paulo Leminksi. Prevista está também a publicação uma “Antologia Poética” de Vitorino Nemésio coordenada por Pedro Mexia e da obra do vencedor do Prémio Imprensa Nacional-Casa da Moeda/Vasco Graça Moura, do ano passado, José Luis Tavares, "Instruções para Uso Posterior ao Naufrágio”.

A Imprensa Nacional dará também início a uma coleção de ensaios sobre a religião coordenada pelo Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. O primeiro número destes “Estudos de Religião” versará sobre “A Teologia Ficcional de José Saramago: Aproximações entre o Romance e a Reflexão Teológica", de Marcio Cappelli.

Noutro campo, o destaque vai para cinco volumes que a Imprensa Nacional irá publicar com a Casa da Achada - Centro Mário Dionísio para divulgar a obra do escritor. "'A Paleta e o Mundo', "há muito esgotada", diz Duarte Azinheira, sairá numa edição ilustrada. Será ainda dada continuidade á publicação da Biblioteca José Augusto França. O historiador de arte que escreveu 102 livros ao longo da sua vida verá agora editado o volume III sobre Amadeo de Sousa Cardoso e Almada Negreiros e o volume IV sobre Lisboa Pombalina e o Iluminismo.

Outro dos pensadores cuja biblioteca vai continuar a ser editada é Eduardo Prado Coelho. O volume IV, coordenado por Margarida Lages, irá disponibilizar as “Crónicas - Politica e Cultura” que o ensaísta publicou no Jornal Público ente 1990 e 2006. Da imprensa, nomeadamente do Jornal Expresso serão agora também editadas em livro as crónicas de Nuno Brederode dos Santos, numa parceria com a editora Cotovia.

Anunciada como “uma surpresa” pelo responsável editorial da Imprensa Nacional é a biografia de Bocage que editarão com a assinatura de Daniel Pires. No ano em que publicarão o “Teatro Completo” de Natália Correia, sairá também com a chancela Imprensa Nacional, entre outras, uma edição critica de Fernando Pessoa coordenada por Ivo Castro que dará a conhecer “Mensagem e poemas publicados em vida” pelo poeta.

Para assinalar os 500 anos do início da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães, no segundo semestre será publicado "A Viagem de Magalhães (1519-1522). O Relato de Antonio Pigafetta sobre a Primeira Volta ao Mundo", numa edição de Xavier de Castro, e "A Expansão Portuguesa", de Luís Filipe F. R. Thomaz. Na coleção do Museu Casa da Moeda, dedicada ao público infantojuvenil, será também editado "Circum-Navegação".

No âmbito das comemorações dos 250 anos da Imprensa Nacional que este ano fará uma grande exposição em Lisboa no espaço do Museu Nacional de História Natural, sairá também uma história da empresa coordenada por Inês Queiroz, Inês José e Diogo Ferreira.

Para o público mais novo, continua a parceria com a editora Pato Lógico na coleção "Grandes Vidas Portuguesas" e está prevista a publicação de biografias de Carmen Miranda, Sophia de Mello Breyner Andresen, Sidónio Pais e Mário Soares. A "Coleção D", dedicada ao design português, que tem a direção de Jorge Silva, vai continuar a dar a conhecer o trabalho de designers nacionais, e este ano sairá um volume dedicado a Eduardo Aires.

Uma das coleções de maior sucesso de 2018, foi a "Série Ph.", coordenada pelo foto artista Cláudio Garrudo e que é dedicada à fotografia portuguesa contemporânea. Depois dos volumes sobre "Jorge Molder" e "Paulo Nozolino", em 2019 estão anunciados mais dois títulos, um dedicado à artista Helena Almeida que morreu em 2018 e outro sobre Fernando Lemos, o artista português radicado no Brasil há décadas.