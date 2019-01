Tragédia no Brasil. Quarto dia de buscas num mar de lama

Antes e depois do colapso da barragem:

A barragem da mina Córrego do Feijão, da empresa Vale, em Brumadinho, colapsou na passada sexta-feira, permitindo que água e terra derrubassem as infraestruturas e habitações que se encontravam no caminho.

Este domingo, os bombeiros interromperam as buscas para evacuar localidades, por haver o risco de colapso de uma segunda barragem, aumentando a ansiedade dos moradores, à espera de notícias sobre familiares e amigos desaparecidos. As buscas foram entretanto retomadas, depois de as autoridades descartaram o risco de a outra barragem colapsar.