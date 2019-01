Debate no Parlamento e protestos na rua. Acordo sobre o Brexit chumbado

Enquanto os deputados britânicos discutiam se aprovavam ou rejeitavam o acordo sobre o Brexit, em frente ao Parlamento de Londres, centenas de pessoas manifestaram-se esta terça-feira a favor e contra a saída do Reino Unido da União Europeia. O acordo acabou por ser chumbado por uma ampla maioria, numa derrota pesada para a primeira-minista, Theresa May.

Os mais distraídos poderiam pensar que era Dia de Carnaval. Um carro alegórico com caricaturas de políticos passou parte do dia a percorrer as imediações de Westminster.

Em cima da carrinha, Theresa May e Boris Jonhson e outras personalidades conservadoras surgem retratados como uma experiência que correu muito mal, acompanhados pela mensagem “O Brexit é uma monstruosidade”.

Um grande autocarro amarelo, com a frase “Que se lixe o Brexit”, também passou em frente ao Parlamento de Westminster.

Junto a uma estátua do estadista Winston Churchill, um grupo de apoiantes do divórcio com a UE acenava bandeiras do Reino Unido.

A sessão desta terça-feira do Parlamento britânico vai aprovar ou rejeitar o acordo alcançado pela primeira-ministra, Theresa May, com a União Europeia para uma saída ordenada, no final de março.

Mas Theresa May arrisca sofrer uma derrota histórica ao ver acordo rejeitado, uma vez que a proposta não convence muitos deputados do seu Partido Conservador e a oposição Trabalhista também está contra o documento.

Num último apelo, a primeira-ministra pediu esta terça-feira aos tribunos que não troquem a "certeza" de um acordo pela "incerteza" de um divórcio caótico. Declarou que o voto contra representa "incerteza, divisão e um risco muito real de não haver um acordo.

A votação decorreu minutos antes das 20h00 desta terça-feira. Um total de 432 parlamentares votaram contra o acordo. Apenas 202 pronunciaram-se favoravelmente, na maior derrota da era moderna para um primeiro-ministro britânico.



O líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, anunciou, de imediato, a apresentação de uma moção de censura ao Governo, que terá poucas hipóteses de ser bem-sucedida.