Brexit ainda não afeta exportações portuguesas

O Reino Unido é o quatro mercado mais importante para as exportações portuguesas. Em 2017, valeu mais de oito mil milhões de euros e, no ano passado, até setembro, já tinham sido exportados bens e serviços no valor de 6,5 mil milhões, o que apontava para um crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No dia em que o Parlamento britânico vota o Brexit, olhar para os números do INE ajuda a perceber a importância das relações económicas entre os dois países, mas, se olharmos para os números apenas das exportações de bens, para o período entre janeiro e setembro, já se verifica uma quebra, ainda que ténue no valor de 0,9%.

O saldo da balança comercial era, em 2017, altamente favorável a Portugal, com mais de 4,6 mil milhões de euros ganhos entre o que vende e o que compra ao Reino Unido, que é o 8.º mercado de onde Portugal mais importa.

O Reino Unido vale quase 10% do total das exportações nacionais, mas é um mercado que, de acordo com o estudo do economista Augusto Mateus para a CIP, de setembro do ano passado, pode perder até 26% com o Brexit.

O investimento do Reino Unido em Portugal tem tido algumas flutuações, mas, em 2017, foi de mais de 750 milhões de euros. No mesmo ano, os portugueses só retribuíram com 62,5 milhões de euros de investimento em "terras de Sua Majestade".

No lote dos produtos que Portugal mais exporta para o Reino Unido, os automóveis lideram, com a contribuição óbvia da Autoeuropa para o fenómeno. Em segundo lugar, que resulta do primeiro, estão os componentes para veículos e, a fechar o pódio, surgem os aparelhos de radiodeteção e de radionavegação. Na lista, seguem-se os sapatos e medicamentos.

Nos serviços, o turismo é o "rei" das transações entre os dois países. Em 2016, Portugal faturou 2,3 mil milhões de euros provenientes daquele mercado.

Em 2017, havia, segundo o INE, 2.883 empresas a exportar para o Reino Unido, número que não pára de crescer desde 2013.