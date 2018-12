Fotogaleria. As imagens do primeiro dia da visita de Xi Jinping a Portugal

04 dez, 2018 - 18:33

O Presidente da China chegou esta terça-feira a Lisboa para uma visita oficial de dois dias, a primeira de um líder chinês desde 2010. No arranque do encontro, Xi Jinping elogiou a relação entre Portugal e o Governo de Pequim, reforçando a parceria que ambos desejam continuar, com um convinte a Marcelo Rebelo de Sousa.