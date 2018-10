29 out, 2018 - 02:03 • Fotografias: EPA

Bolsonaro será o próximo presidente do Brasil, mas a margem de votos que conseguiu do seu opositor acabou por ser apenas de 10%. Quem votou em Bolsonaro, celebra a vitória do candidato de extrema-direita com grande euforia. Os apoiantes de Haddad choram e revoltam-se perante o resultado.