🔴 Em direto. PS em primeiro lugar. PAN entra no Parlamento Europeu Quem sairá vencedor nas eleições europeias? Até onde chegará o PS com Pedro Marques; garantirá Paulo Rangel ao PSD a manutenção de seis deputados; terá o Bloco a capacidade de se tornar terceira força política, como mostram as sondagens? E onde ficarão CDS e CDU? Os partidos pequenos, surpreenderão tanto como há cinco anos? Em Portugal e na Europa, o futuro joga-se esta noite. Acompanhe e participe também na emissão especial da Renascença.