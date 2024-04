Dez debates para cinco décadas de democracia

Saúde e Democracia: as desigualdades foram curadas?

A criação do SNS em 1979 é descrita como o grande marco da Saúde no Portugal democrático. Diminuíram as taxas de mortalidade materna e infantil, aumentou a esperança média de vida. Quais são os desafios principais da Saúde em Portugal, ao cabo de cinco décadas de democracia? Porque razão persistem sinais de desigualdade e carências num sector crítico da sociedade? E como nos podemos preparar para as próximas décadas? Tentamos encontrar respostas com Inês Fronteira, professora de Políticas e Gestão de Sistemas de Saúde na Escola Nacional de Saúde Pública, e Adalberto Campos Fernandes, antigo ministro da Saúde.

29 abr, 2024