Uma Casa Por Arrendar

Todos os meses {{ leitor.artigo }} {{ leitor.nome }} tem de fazer contas à vida para chegar sempre à mesma pergunta: será que o que ganha é suficiente para viver {{ cidades[leitor.cidade].pre }} {{ cidades[leitor.cidade].text }}?

Comecemos pela habitação, uma das despesas que, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), representa quase um terço do orçamento das famílias portuguesas. O rendimento d{{ leitor.artigo }} {{ leitor.nome }} é de {{ leitor.orcamento }} euros por mês. É suficiente para arrendar um apartamento?

Se alugar um Como não há dados do preço deste tipo de apartamento {{ cidades[leitor.cidade].pre }} {{ cidades[leitor.cidade].text }}, temos que olhar para outro caso. Se alugar um {{ key }} nesta cidade ao preço atual, o valor da renda ultrapassa o seu rendimento mensal. será difícil suportar esta despesa. De acordo com as nossas estimativas, mais de 90% do orçamento mensal d{{ leitor.artigo }} {{leitor.nome}} será difícil suportar esta despesa. De acordo com as nossas estimativas, mais de 80% do orçamento mensal d{{ leitor.artigo }} {{leitor.nome}} será difícil suportar esta despesa. De acordo com as nossas estimativas, mais de 70% do orçamento mensal d{{ leitor.artigo }} {{leitor.nome}} será difícil suportar esta despesa. De acordo com as nossas estimativas, mais de metade do orçamento mensal d{{ leitor.artigo }} {{leitor.nome}} terá que fazer um esforço para manter as contas em dia. De acordo com as nossas estimativas, metade do orçamento mensal d{{ leitor.artigo }} {{leitor.nome}} terá de fazer algumas contas à vida. De acordo com as nossas estimativas, mais de um terço do orçamento d{{ leitor.artigo }} {{leitor.nome}} deverá conseguir pagar a renda. De acordo com as nossas estimativas, menos de um terço do orçamento d{{ leitor.artigo }} {{leitor.nome}} seria gasto na renda de um {{ leitor.apt }}.

Os dados do Barómetro Nacional de Imobiliário, um portal que agrega os preços das casas divulgadas no site Casa Sapo, indicam que o preço médio dos {{ cidade.n_imoveis_arrendados[2019][leitor.apt] }} apartamentos {{ leitor.apt }} disponíveis para arrendar, em 2019, {{ cidades[leitor.cidade].pre}} {{ cidades[leitor.cidade].text}}, é de {{cidade.preco_aluguer[2019][leitor.apt]}} euros por mês, o equivalente a {{ Math.round((cidade.preco_aluguer[2019][leitor.apt] / leitor.orcamento ) * 100) }}% do orçamento familiar d{{ leitor.artigo }} {{leitor.nome}}.

Ora, a taxa de esforço máxima para o arrendamento (segundo a Lei de 2019 que cria o Programa de Arrendamento Acessível) não deve ultrapassar os 35% do rendimento do agregado familiar. O orçamento d{{ leitor.artigo }} {{leitor.nome}} ultrapassa em {{(((cidade.preco_aluguer[2019][leitor.apt] / leitor.orcamento ) * 100 ) - 35).toFixed(2) }} pontos percentuais esse limiar. não ultrapassa esse limiar. fica abaixo {{ (35 - ((cidade.preco_aluguer[2019][leitor.apt] / leitor.orcamento ) * 100 )).toFixed(2) }} pontos percentuais desse limiar.

De facto, esta não é a melhor altura para alugar casa {{ cidades[leitor.cidade].pre }} {{ cidades[leitor.cidade].text }}. Nos últimos nove anos, o preço médio dos {{ leitor.apt }} registados nesta plataforma aumentou {{ Math.round(cidade.preco_aluguer[2019][leitor.apt] - cidade.preco_aluguer[2010][leitor.apt]) }} euros. A tendência é favorável aos que estão a pensar mudar-se para {{ cidades[leitor.cidade].pre2 }} {{ cidades[leitor.cidade].text }}. Nos últimos nove anos, o preço médio dos {{ leitor.apt }} registados no portal Casa Sapo diminuiu {{ Math.abs(Math.round(cidade.preco_aluguer[2019][leitor.apt] - cidade.preco_aluguer[2010][leitor.apt])) }} euros.

Preço de um {{ leitor.apt }}

Preço Médio

Se tem alguma experiência na busca de casa, sabe que os preços podem variar muito: a área, a exposição solar, a proximidade ao metro - tudo isso pode fazer variar o preço.

A área é o primeiro fator para definir o preço de um apartamento. O metro quadrado de um {{ leitor.apt }} {{ cidades[leitor.cidade].pre }} {{ cidades[leitor.cidade].text }} vale, hoje, {{ cidade.preco_medio_arrendar_m2[2019][leitor.apt] }} euros - mais {{ (cidade.preco_medio_arrendar_m2[2019][leitor.apt] - cidade.preco_medio_arrendar_m2[2010][leitor.apt]).toFixed(2) }} euros do que em 2010 .

Um outro factor muitas vezes referido é a localização do imóvel. Neste concelho, a freguesia mais barata para arrendar um {{ leitor.apt }} é {{ cidade.freguesia_mais_barata[leitor.apt].freguesia }} ({{ Math.round(cidade.freguesia_mais_barata[leitor.apt].preco) }} euros), ao passo que a freguesia mais cara é {{ cidade.freguesia_mais_cara[leitor.apt].freguesia }} ({{ Math.round(cidade.freguesia_mais_cara[leitor.apt].preco) }} euros). Preço dos {{ leitor.apt }} nas freguesias {{ cidades[leitor.cidade].pre3 }} {{ cidades[leitor.cidade].text }} Escolha uma freguesia em que gostaria de viver — {{ freguesia.freguesia }} {{ freguesia.freguesia }} Se optar por morar num {{leitor.apt}} em {{ leitor.freguesia_escolhida.freguesia }}, conte pagar cerca de {{ Math.round(leitor.freguesia_escolhida.preco_medio_arrendamento,2) }} euros de renda.

Antes de fazer contas à vida, não se esqueça de duas coisas: por um lado, estes são os preços de quem decide colocar o apartamento para arrendar online - há quem prefira métodos mais tradicionais; por outro, quem coloca um apartamento para arrendar pode estar a contar com uma margem para negociação. E, aí, o preço pode emagrecer um pouco.

