Rui Borges. "Custa muito sair daqui com um ponto"

O treinador do Sporting, Rui Borges, gostou da primeira parte dos leões no Dragão, mas lamenta o recuo na segunda parte. No final, a partida terminou empatada e a equipa de Alvalade não ficou satisfeita.

A partida

"Uma primeira parte onde fomos claramente melhores, controlámos com e sem bola. O único lance do FC Porto é um passe falhado do Inácio. O FC Porto estava adormecido, não conseguiu chegar à nossa baliza. Depois há outro lance que surge de um passe do Maxi. De resto, controlámos. Na segunda parte não entrámos muito bem, fomos baixando, perdendo alguma confiança no processo ofensivo, e depois tentámos ajustar com uma linha de cinco para defender a largura. Apesar do bloco mais baixo, as melhores oportunidades até acabam se calhar por ser nossas, temos dois lances claros do Harder e do Quenda, não fazemos o 2-0. O FC Porto tentou ser mais audaz, mais forte, pressionar mais alto. Fomos perdendo alguma confiança, energia, fulgor, fomos baixando linhas, mas fomos controlando até perto do final. É um jogo ingrato nesse sentido, onde podíamos ter sido um bocadinho mais inteligentes na segunda parte. Perdemos o equilíbrio nos últimos cinco minutos e não podíamos ter perdido".

Faltou subir o bloco nos últimos minutos?

"Talvez sim, mas a linha de cinco era mesmo para isso. Achei que perdemos algum fulgor, energia, principalmente sem bola. Era importante tapar a largura, o um para um ser mais longe da área, para os nossos laterais conseguiram encurtar mais rápido. E fomos controlando, mesmo com o bloco mais baixo. Podíamos ter tido mais calma com bola em algumas saídas, mas os dois melhores momentos para fazer golo na 2.ª parte foram nossos. E acabámos por ser penalizados. O FC Porto a perder, a jogar em casa, e nós agarrámo-nos ao resultado, fomos perdendo energia. São coisas naturais contra as quais temos de lutar. Mais do que isso, é não podermos perder o equilíbrio nos últimos cinco minutos".



Diomande e Matheus Reis não podem jogar em Arouca. São as piores notícias que leva?

"Um pouco isso. Já estamos condicionados com lesões, ainda mais com castigos... Mas continuaremos fortes com toda a certeza. A equipa deu uma resposta fantástica, mostrou o porquê de ser campeã nacional. É seguir o nosso caminho".

Exibição de Fresneda...

"Há poucas semanas toda a gente dizia que o Sporting já estava desmotivado, fora do título, que não ia ser capaz. O Sporting está em 1.º, melhor defesa, melhor ataque. Temos de nos agarrar a essas coisas muito positivas. Num acumular de jogos, temos tido duelos contra grandes equipas e temo-nos batido como grandes campeões. É aquilo que têm demonstrado e os dados falam por si".

Olhando friamente para o campeonato, é um empate melhor para o Sporting do que para o FC Porto?

"Queremos ganhar, custa sair daqui com 1 ponto. Uma segunda parte menos conseguida, é certo, mas merecíamos por tudo o que fizemos. Custa sempre sair daqui com 1 ponto. Esta equipa quer é ganhar e manter distâncias. Estamos em primeiro, queremos continuar e os três pontos dão sempre essa margem".

O FC Porto e o Sporting empataram 1-1 no Dragão.