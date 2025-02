Rui Borges não sabe se terá Gyökeres para o clássico, um jogo "que todos passam a época à espera"

Previsão: "É um jogo difícil, um clássico, jogos que todos passam a época à espera. Nesse aspeto, em termos estratégicos, torna-se mais fácil para eles do que para nós pelo conhecimento. O mister Anselmi chegou agora, está a criar uma ideia e identidade, mas para nós é mais difícil sentir quais as mudanças, como as faz. Dá para perceber algumas coisas, até pela análise do passado, mas focamo-nos mais no que podemos dar ao jogo. Eles variam entre estrutura a três e quatro, mas estamos mais preocupados no que podemos fazer. Somos uma equipa motivada, mas é sempre um clássico fora de portas, serão sempre jogos diferentes".

Uma vitória coloca o Porto fora da corrida pelo título? "Uma vitória amanhã mantém-nos à distância das equipas que estão atrás de nós. Objetivo é fazermos a nossa parte, o Porto ficaria a uma margem maior e manter para o segundo. Estou mais preocupado nisso do que se o Porto fica mais ou menos longe. Estamos em primeiros e vai custar cada vez mais sermos primeiros. Todos estarão super motivados amanhã, mais do que a distância e o que implica, é focarmo-nos no que dará a nós".

Gyökeres e Morita disponíveis? "Ficam em dúvida, é o que tem acontecido. Estamos nesse processo diário, parece que digo sempre o mesmo, mas é a verdade. É perceber como se sentem, mantém-se a dúvida para amanhã nos dois. Independentemente de estarem ou não, estaremos muito motivados".

E Catamo? "O Geny tem recuperado muito bem, mas está fora do jogo com o Porto".

Favoritismo: "Depende para que lado levamos o favoritismo, pela classificação, vão dizer que o Sporting é favorito pelo momento, mas eu não olho dessa forma. É um jogo diferente, independentes da classificação. O Porto, mesmo com alguma distância na classificação, isso até pode dar uma dose extra de motivação. Temos de estar preparados para a exigiência, para o ambiente do Dragão".

Estreia de Anselmi no Dragão pode dar uma vantagem ao Porto? "Posso dizer que sim, é normal que quando há uma mudança de treinador, há uma mudança de atitude. É o prmeiro jogo do mister Anselmi no Dragão, o primeiro impacto sentiu-se realmente no primeiro jogo talvez, vou mais 0pela classificação. Estão mais atrasados e podem sentir uma motivação extra para fazer de tudo para vencer e encurtar distâncias".

Gyökeres pode ser arma secreta? "Admito que posso levá-lo como não. É muito o dia a dia. Feliz pelo que o Harder tem conseguido fazer e a importância que o Viktor tem nesta equipa, mas estou feliz porque o Harder tem dado resposta a essa ausência. Eu quero tê-los todos, como quero ter o Morita. Se for para 30 é para 30, se for para 80 ou 90, assim será, é sinal que se calhar está bem fisicamente. Quero é tê-lo".

Um jogador que não está a 100% prefere entrar de início e sair mais cedo, ou prefere entrar para a reta final? "É difícil porque é entrarmos na lógica que os comentadores são todos treinadores, que os amigos do bar são todos treinadores, porquê que o Viktor jogou 90 minutos e não devia ter jogado porque tem de jogar Champions. Se perguntar a um jogador, até aleijado quer entrar em campo. Aos 80 minutos diz que está bem e depois está a puxar a perna com dores. Temos de levar essa responsabilidade de ser honesto, mas depende muito do que sente no momento. É um diálogo de muita gente envolvida, optamos pela melhor solução, mas vai ser sempre discutível?"

Mercado de janeiro do Sporting: "O Sporting ficou mais forte, quando acrescentamos alguma coisa é no sentido de sermos mais fortes. Ficaremos mais fortes quando tivermos toda a gente disponível para ir a jogo. A nossa preocupação é nesse sentido, de ter toda a gente disponível e a 100%, o que ainda não conseguimos. Dentro do mercado, é sempre no sentimento de acrescentar e de sermos mais fortes".