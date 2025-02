Nélson vê Sporting a poupar Gyökeres na visita ao Porto. “Distância significativa permite gerir”

“Mesmo sem o Gyökeres, o Sporting continua a apresentar resultados positivos. Embora sem exibições de encher o olho, o mais importante tem conseguido, que é vencer os seus jogos. Do meu ponto de vista, se for um jogo em que seja necessário o Gyökeres descansar para aquilo que resta da época, acredito que não vá a jogo, até porque o Sporting, neste momento, apresenta uma distância significativa, que pode gerir”, diz, em Bola Branca .

Na mesma linha, o antigo defesa classifica o clássico da jornada 21 como “decisivo” para o FC Porto manter viva a esperança de ainda lutar pelo título de campeão nacional.

“Do meu ponto de vista, será um jogo decisivo para o FC Porto, se ainda tem aspirações a conquistar o campeonato. O jogo tem, depois, estas nuances do mercado, que ditaram a saída de dois jogadores importantes para o Porto, no caso do Galeno e do Nico, algo que vem acentuar ainda mais as dificuldades do Porto”, afirma.

Nesse sentido, Nélson considera que será injusto avaliar o trabalho do treinador, Martín Anselmi, nas circunstâncias atuais.

“É impossível, numa semana, aquilatar [avaliar] a capacidade de um treinador. Mais a mais, quando os jogadores não foram escolhidos por ele. Para além disso, não tem tido espaço para poder trabalhar”, começa por explicar, nestas declarações à Renascença.

“Estou em crer que, se o FC Porto ficar arredado, em termos da luta pelo título, o foco do treinador vai ser na preparação da próxima época. Se nos recordarmos, foi o que o Ruben Amorim fez quando chegou o Sporting, uma vez que o Sporting estava arredado do título quando ele chegou, e o que ele fez foi preparar a época seguinte, com muito sucesso”, conclui.