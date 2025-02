"Quero ganhar títulos". Sporting confirma contratação de Biel até 2029

O Sporting anunciou a contratação do avançado brasileiro Biel Teixeira.

Assina contrato até 2029 e fica com cláusula d rescisão de 80 milhões de euros e, ao que tudo indica, será a última contratação dos leões neste mercado de janeiro.

"Foi muito fácil. É muito bom para a minha carreira, é um grande clube na Europa e estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Prometo dar o meu máximo, trabalhar muito e ajudar o Sporting CP, que é o mais importante", disse, aos meios do clube.

O extremo de 23 anos jogou as últimas duas temporadas no Bahia e deverá ser a maior venda da história do clube, uma vez que renderá um valor em torno dos oito milhões de euros.

"Quero ganhar títulos e ajudar de qualquer forma, seja a marcar ou a assistir. A minha vontade é ajudar", reforçou Biel.

Biel foi formado no Fluminense, mas saiu do emblema do Rio de Janeiro em 2022. Primeiro, por empréstimo para o Grêmio e, depois, em definitivo para o Bahia.