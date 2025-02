Rui Borges. "Fomos competentes em todos os momentos"

O treinador do Sporting, Rui Borges, elogia os seus jogadores depois de uma vitória difícil.

Análise ao jogo

"É difícil jogar com estas equipas. Bem organizada, com um bloco baixo. Era preciso ter paciência, descobrir o homem livre. Chegámos ao golo com naturalidade, depois é mérito numa bola parada. Na segunda parte fomos competentes em todos os momentos do jogo. Nos últimos 10 minutos adormecemos um pouquinho e eles fazem o 2-1. Deixámos o Farense acreditar até ao fim e torna-se um jogo perigoso. As perdas de bola são perigosas contra estas equipas, porque têm homens rápidos. Tomámos conta do jogo do início ao fim. Fizemos o terceiro golo demasiado tarde. Jogámos bem dentro daquilo que o jogo pedia, é só ser mais maduros em alguns momentos"

Mais perto do que pretende?

"Tenho algum tempo, mas não muito. Hoje há pormenores que estão muito aquém. Não temos tempo de treino. Não me farto de enaltecer aquilo que têm conseguido como equipa. Têm sido fantásticos. Com o passar do tempo e semanas mais normais, ganhamos outros hábitos. Mais em pormenores individuais que fazem a diferença. Vitória mais do que justa"

Harder marca pelo segundo jogo seguido

"Fico feliz pela resposta dele. Tem um potencial enorme. Tem 19 anos, é um miúdo. Às vezes parece um miúdo de 15 anos na rua a jogar. Acreditamos muito nele. Precisa de carinho e tem sentido esse carinho. Vai responder e errar imenso, mas vai fazer golos porque tem essa criancice boa"

Fresneda marca

"É um miúdo que tem a nossa confiança e que está em crescimento. Está a ganhar confiança. Precisa de carinho, não só meu, mas dos adeptos. É um jovem que está em crescimento. Tem um potencial enorme. Não correspondeu numa fase incial, muito tempo sem jogar, a confiança foge. Tem correspondido. Feliz pelo golo"

Biel reforço?

"Acredito que será jogador do Sporting. É mais um para ajudar. Acrescentar qualidades próprias, que achámos importantes. Tenho a certeza que vai ser muito feliz e que chega com ambição para ser campeão no Sporting"

Sporting com boa vantagem

"Queria ganhar e ser primeiro. Queremos ser primeiros e ser competentes no que controlamos. É pensar no jogo com o FC Porto e tentar ser o máximo competente possível. Queremos ser primeiros e vamos lutar até ao fim"



Lesão de Geny Catamo

"O Viktor e o Morita é muito dia a dia. De um dia para o outro pode melhorar imenso, pode não melhorar. Hoje perdemos o Geny também. Coisas que não controlamos. Acredito que não seja uma lesão pequena porque teve de sair. A imagem também se torna um pouco feia. Espero que não seja grave porque precisamos de todos"