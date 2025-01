Conheça os possíveis adversários de Benfica e Sporting no play-off da Champions

Benfica e Sporting acabam de selar o apuramento para o play-off da Liga dos Campeões e já sabem quem podem defrontar até aos oitavos de final.

Os encarnados venceram (2-0) no terreno da Juventus e, com isso, terminaram a fase regular na 16.ª posição, com 13 pontos, e garantiram o estatuto de cabeça de série no play-off. Vão agora defrontar Mónaco ou Brest.

O Benfica também já sabe que, caso avance para os oitavos de final, terá pela frente o Liverpool ou o Barcelona.

O Sporting terminou a fase de liga da Champions no 23.º posto, com 11 pontos, depois de ter empatado (1-1) com o Bolonha na última jornada. Agora, medirá forças com Atalanta ou Borussia de Dortmund no play-off.

Se chegarem aos "oitavos", os leões encontrarão Lille ou Aston Villa.

Mais: se ficarem do mesmo lado do quadro e superarem as respetivas eliminatórias, Benfica e Sporting poderão encontrar-se nos quartos de final. Caso contrário, só poderão ver-se olhos nos olhos na final de Munique.

O sorteio do play-off - e por aí além, até à final - da Liga dos Campeões está marcado para sexta-feira, às 11h00, em Nion, na Suíça.