Podcast da Renascença sobre Gyökeres está nomeado para melhor do ano de Desporto

O podcast da Renascença “Gyökeres - Antes da Máscara”, da autoria do jornalista Eduardo Soares da Silva, está nomeado a melhor do ano nos Prémios Podes, na categoria de Desporto.

Lançado em março de 2024, o podcast conta em três episódios a história do avançado sueco do Sporting, melhor marcador do campeonato da temporada passada, em que os leões se sagraram campeões. Gyökeres também foi melhor marcador mundial de 2024, com 62 golos.

Eduardo Soares da Silva, da equipa Bola Branca, viajou até às raízes de Gyökeres, na Suécia, para saber como tudo começou, numa trabalho multimédia, com áudio, vídeo, fotos e testemunhos de figuras importantes na carreira do internacional sueco, sobre o qual pairam constantes rumores de transferências para os maiores clubes da Europa.