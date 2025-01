"Confiança total em quem jogar". Treinador do Sporting com duas dores de cabeça para a Champions

Vai obrigar-nos a estar muito alerta nesse sentido, a conseguirmos igualar esse aspecto intenso e competitivo do duelo individual. Depois, que sejamos capazes, em termos coletivos individuais, com a nossa qualidade técnica, tática e até estratégica, conseguirmos sobrepor-nos ao adversário. Por isso, independentemente de passar ou não, o jogo vai ser difícil, é um jogo de Champions e estão as melhores equipas da Europa.

O treinador do Sporting confirma que Gyokeres e Morita estão em dúvida para o jogo de quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões . Edwards volta a estar fora dos planos. Um empate com o Bolonha chega para alcançar os playoffs, mas Rui Borges quer a equipa com o pensamento na vitória perante um adversário intenso e complicado.

Gyokeres e Morita estão em dúvida para o Bolonha?

Ambos os jogadores estão com fadiga acumulada e têm tido alguns problemas físicos. Estão os dois indivíduos em dúvida para o jogo de amanhã. Hoje também tivemos que gerir um bocadinho o Quenda, há outros jogadores com fadiga, uns com mais outros, outros com menos, outros com problemas mais específicos do que outros, mas são jogadores que vão ter que ser geridos dia a dia. É muito dia a dia. Temos tentado ao máximo gerir dentro de um diálogo com todos os departamentos que são muito bons do Sporting, treinadores e jogadores, para tentar o melhor para o Sporting e para a equipa.

Edwards não volta a vestir a camisola do Sporting?

Ele está fora do jogo de amanhã do Sporting. Ponto final. Não adianta estarem sempre a perguntarem-me a mesma coisa. Eu não vou estar aqui a falar do Marco Edwards ou de outro jogador nesse sentido, não estará para o jogo de amanhã. Isso para mim é explícito, independentemente do resto não, não me faz qualquer comichão.

Plantel do Sporting é curto?

Quero ser campeão nacional este ano, não estou a pensar no próximo ano. Dentro do que temos, temos um plantel disponível, capaz, tem dado resposta nos jogos. Estamos felizes com os jogadores que temos, felizes com a resposta que eles têm dado. Queremos muito todos ser bicampeões. É esse o foco, é esse o objetivo, com todos aqueles que estão aqui no plantel e todos eles estão disponíveis para ajudar a equipa, independentemente da posição onde jogam e do tempo que jogam, e é isso que me deixa feliz enquanto treinador. O meu foco é no plantel que tenho, feliz por treinar o Sporting e bem focado naquilo que é o objetivo de todos.