Bolonha quer "honrar" a Liga dos Campeões e "criar dificuldades" ao Sporting

"É um palco fantástico. Para além das equipas que defrontámos, conhecemos estádios e ambientes diferentes. O sorteio foi incrível, defrontámos equipas fortíssimas. Posso dizer que jogámos bem e demonstrámos grande coragem, sempre de cabeça erguida. Os jogadores prepararam os jogos com abnegação e atenção, e não sofremos grandes derrotas. Criámos dificuldades a todas as equipas e estou muito satisfeito", expressou.

No auditório do Estádio José Alvalade, em Lisboa, Vincenzo Italiano mostrou-se crente numa boa exibição da sua equipa diante dos leões, num término de percurso que deu ao Bolonha fatores que podem ajudar a elevar a fasquia e a qualidade no campeonato.

O treinador assumiu que sair já das competições europeias poderá dar "uma pequena vantagem" ao Bolonha no campeonato, em relação aos adversários no topo da tabela, e apontou que os italianos têm margem de crescimento, por terem um plantel jovem.

"Queremos novamente a Europa e temos de continuar a percorrer este caminho com boas exibições. Ainda podemos ter uma palavra a dizer no campeonato. Podíamos ter conseguido maior autoestima na Liga dos Campeões, mas, de qualquer modo, tivemos um bom desempenho. Claro que as coisas poderiam ter corrido de outra maneira, mas estou satisfeito com o percurso que fizemos. A equipa amadureceu e tem agora maior experiência, face ao que tinha no início", salientou o treinador do Bolonha.

O Sporting, 23.º colocado, em posição de play-off, com dez pontos, recebe na quarta-feira os já eliminados italianos do Bolonha, em 28.º, com cinco pontos, no Estádio José Alvalade, a partir das 20h00, que terá arbitragem do francês Benoit Bastien.