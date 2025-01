Marcus Edwards admite sair do Sporting. "É a altura certa para tentar algo diferente"

Marcus Edwards assume vontade de deixar o Sporting em breve, numa entrevista ao jornal britânico "Daily Mail".

"Acabei de fazer 26 anos e estou pronto para a próxima fase na minha carreira. O meu contrato acaba no final da próxima temporada e sinto que é a altura certa para tentar algo diferente, mudar o ambiente, tentar algo novo", assume o extremo inglês, que já não joga pelo Sporting desde 30 de novembro de 2024 e não é convocado desde o dia 3 de janeiro de 2025.



Marcus Edwards não é opção para Rui Borges, que, quando questionado sobre o avançado, chutou o assunto para questões internas do clube.

O inglês considera que o tempo passado em Portugal, no Vitória de Guimarães e no Sporting, "tem sido bom" para a sua evolução. Ainda assim, está preparado para algo novo: "Sinto que estou a atingir o meu auge. Estou pronto para o próximo passo e ansioso por conquistar mais troféus. Sou ambicioso e sinto que ainda tenho muito para dar."

A Premier League, "o melhor campeonato do mundo", "foi sempre o sonho" de Edwards. Ex-jogador do Tottenham, o extremo sonha regressar a Inglaterra e voltar a jogar perto da família e dos amigos. Se isso não acontecer, contudo, há outros horizontes para explorar.

"Estou aberto a novas aventuras", afiança Marcus Edwards, que, por outro lado, jura amor eterno ao Sporting, já em tom de adeus: "Serei sempre um adepto do Sporting e estarei sempre grato pelo tempo que passei lá."

Internacional jovem por Inglaterra, Marcus Edwards foi formado no Tottenham e, depois de empréstimos a Norwich e aos neerlandeses do Excelsior, rumou ao Vitória a custo zero. Ao fim de duas épocas e meia, mudou-se para o Sporting a troco de 7,75 milhões de euros, em janeiro de 2022. A sua melhor temporada em Alvalade, a nível estatístico, foi a de 2022/23, em que somou 12 golos e dez assistências em 51 jogos.

Ao todo, em três épocas (duas inteiras e duas metades), Edwards tem 24 golos marcados e 18 assistências em 120 partidas com o Sporting.