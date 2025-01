Rui Borges. "Temos sido mais competentes"

O treinador do Sporting, Rui Borges, considera que a sua equipa foi “bastante competente” pela forma como jogou e ganhou ao Nacional.

A partida

"Estou feliz porque fomos bastante competentes. Apanhámos uma equipa organizada, com um bloco baixo, achávamos que não vinham com um bloco tão baixo. Apresentaram uma linha de cinco frente ao FC Porto e ganharam, mas não pensávamos que viessem com um bloco tão baixo. Sabíamos que a bola tinha de andar muito rápido. Na primeira parte, a bola andou de forma um pouco lenta, devíamos ter desgastado mais o adversário, obrigá-lo a movimentar-se, mas sabíamos que podíamos desbloquear o jogo num momento de inspiração e foi isso que aconteceu. Desbloqueámos o jogo com a inspiração do Trincão. Tivemos mais duas oportunidades para fazer o 2-0 mais cedo, mas fomos competentes, a malta conseguiu gerir algum esforço dentro do jogo, apesar de o 1-0 poder ser um bocadinho perigoso. Mas foi um jogo muito competente"

Gyokeres

"Podia tê-lo tirado uns cinco minutos mais cedo se quisesse. O Harder esteve 6-7 minutos em campo. Foi uma decisão tomada em termos estratégicos porque queimámos duas paragens [saídas de Catamo aos 60' e de Debast aos 68']. Aguentei um bocadinho mais que o normal, mas nada mais que isso. Ele estava preparado hoje, deu uma boa resposta durante 85 minutos, mas para ele os conseguir fazer foi preciso fazer uma gestão. É um jogador importante nas dinâmicas da equipa. Acima de tudo, a equipa deu uma boa resposta e isso é que é o mais importante."

Queixas de Morita

"Não fujo a essa preocupação porque é um jogador especial. Para mim, individualmente já achava que era um jogador muito importante na dinâmica do Sporting e agora que estou com ele custa-me vê-lo com esses problemas físicos. Agora é acalmar e amanhã logo se vê o que acontecerá."



Estreia a marcar de João Simões

"Fico feliz, é um miúdo que trabalha imenso, que apesar da sua tenra idade, fez agora 18 anos, é um miúdo que é líder, maduro, que comunica com os colegas, que não parece que veio da equipa B. É um miúdo feliz no dia a dia. Tem um compromisso enorme, para além da sua qualidade e das suas características. Estou muito feliz porque merece, ele faz por isso."



Derrota do Benfica e deslizes dos rivais

"Significa que nós temos sido mais competentes. Se temos mais diferença pontual é porque fizemos o nosso trabalho mais bem feito. Faltam 15 jogos. Temos Champions League a meio da semana. Temos 15 jogos para disputar. Queremos ser campeões, como é lógico, mas temos de ser competentes. A equipa tem sido bastante competente e é por isso que estamos em primeiro lugar".

O Sporting venceu o Nacional por 2-0 e reforçou a liderança no campeonato.