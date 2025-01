Rui Borges: "Se calhar 95% dos jogadores com o problema do Gyökeres estariam parados"

O treinador do Sporting, Rui Borges, lançou o jogo contra o Nacional da Madeira, em Alvalade (20h30), e elogiou o adversário, explicou a ausência de Gyökeres e comentou como as coisas estão a correr.

Nacional da Madeira

“É um adversário que já defrontei. É uma equipa muito bem organizada, que valoriza muito o jogo em si, não se preocupa só em defender, procura atacar, gosta de ser pressionante. Não me admira nada o que tem sido o crescimento enquanto equipa do Nacional. Gostam de jogar bem. São competentes, competitivos.”

Gyökeres

“Nenhum treinador, ou eu que não sou meio doido, tem o sentimento de ter o melhor jogador da Liga Portuguesa e dos melhores avançados da Europa e do Mundo e decide não o pôr de início. São coisas óbvias.”

Gyökeres II

“Não vou especificar, não me compete a mim. Ele tem um pequeno problema, não é no joelho e precisa de gestão. Se calhar 95% dos jogadores com aquele problema estariam parados. A vontade dele é tanta. É um jogador importante, não sou louco, é importantíssimo para a equipa, para o Sporting. Não o queremos perder por muito tempo. Precisa de ser gerido.”

Pedro Gonçalves

“O Pote está fora e não vou especificar o tempo, porque às vezes estas coisas são muito o dia a dia.”

Corre tudo como é suposto?

“Isso de estar tudo a correr como deveria correr… está porque estamos em primeiro, para já, é esse o objetivo. Há coisas que não controlamos, é normal que haja recaída de lesão, é o que dá trabalharmos e estar num grande clube, muitos jogos e exigência máxima. Há riscos. É o que é. Temos de olhar para o caminho que temos pela frente, se está certo ou não, no fim vemos se foi a melhor maneira de gerir.”

Corre tudo como é suposto? II

“É subjetivo dizer que está a correr como queremos. O mai difícil é manter a primeira posição do campeonato, independente de termos jogadores aleijados ou malta no departamento médico… não é aleijados, sou tão simples na minha forma, é o que digo, agora é muito mais chique o treinador a falar. Independentemente de quem está no departamento médico, interessa-nos o Sporting e os objetivos do clube, é para isso que todos lutamos.”

Balanço

"Muito positivo, tirando este jogo da Champions São jogos diferentes. Por dentro, mexeu um bocadinho, tem de mexer. Se calhar vinha mal habituado, tinha 10 jogos, nenhuma derrota em competições europeias. Por tudo o que representava ,a custou um bocadinho como foi. Perdemos uma final nas grandes penalidades. Estamos em primeiro, é o nosso objetivo. O trajeto tem sido muito positivo, a equipa tem respondido bem, está confiante, motivada. Não perdeu o foco no caminho que queremos e temos de trilhar. Tem sido fantástica a atitude e a qualidade."