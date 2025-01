UEFA interdita parte da bancada de Alvalade para o Sporting-Bolonha

O Sporting informa, esta quinta-feira, que a UEFA ditou a interdição do setor A14 das bancadas do Estádio de Alvalade para a receção ao Bolonha, da última jornada da Liga dos Campeões, devido ao mau comportamento dos adeptos leoninos em jogos anteriores.

Em causa, explica o clube, em comunicado, está o "uso indevido de artefactos pirotécnicos" no referido setor.

"A Sporting SAD lamenta o impacto que esta interdição terá junto dos nossos sócios e adeptos e reforça o apelo ao comportamento responsável, sublinhando que um novo incumprimento terá repercussões ainda mais significativas para o clube", pode ler-se.

Os detentores de lugar cativo para o setor A14 estão impedidos de usar o seu título, assim como aqueles que compraram bilhete isolado para o setor em questão.

A UEFA já tinha castigado o Sporting para o jogo, fora de portas, com o Leipzig, realizado na quarta-feira, com proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos. Contudo, muitos apoiantes do clube leonino conseguiram "furar" o impedimento, ocupando a zona vetada e exibindo uma tarja provocatória, com um insulto ao organismo que tutela o futebol europeu.

O Sporting recebe os italianos do Bolonha na próxima quarta-feira, dia 29 de janeiro, a partir das 20h00, em Alvalade. Encontro que terá relato em direto e acompanhamento na app e no site da Renascença.

[Notícia atualizada às 12h00 do dia 23 de janeiro de 2024, com a referência ao castigo relativo ao Leipzig-Sporting]