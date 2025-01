“Ingenuidade tremenda" e "desnorte completo”: Fernando Mendes diz que falta "uma voz de comando" na defesa

O frio alemão expôs a "ingenuidade" da defesa do Sporting. Bola Branca conversou com Fernando Mendes sobre o jogo em Leipzig e para o antigo jogador ficou claro o "desnorte" nesse momento.

"Depois de ter conseguido fazer o golo da igualdade, não se pode sofrer daquela maneira. É uma ingenuidade tremenda, um desnorte completo. Estes momentos, muitas vezes, deitam tudo a perder. Perde-se dinheiro, capacidade e crescimento da equipa", lamenta.

Fernando Mendes reforça que "o Sporting está a jogar de forma diferente" e que "não há tempo para trabalhar uma equipa que está há muitos anos habituada a jogar noutro sistema". Ainda assim, o antigo defesa verde e branco reconhece que "a equipa está mais competitiva".

O antigo internacional não esconde que "há coisas a corrigir", sobretudo na defesa, onde falta uma "voz de comando".

"Falta uma voz de comando, um Coates neste tipo de jogos faz falta. O Hjulmand está numa posição diferente e é um excelente capitão, não é isso que estou a pôr em causa. Principalmente em termos defensivos, o Sporting tem sofrido golos e tem tido problemas que, cá de fora, parecem fáceis de resolver", explica a Bola Branca.

Sobre se o que falta pode ser compensado com o mercado, Fernando Mendes aponta para a falta de um lateral direito e propõe ainda um extremo, "se Marcus Edwards sair". Mas, se não sair ninguém, para o antigo leão "é com estes, a maior parte deles foram campeões no ano passado”, que o Sporting tem de atacar a época.