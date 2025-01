O Sporting perde 1-2 em casa do RB Leipzig e adia as contas do apuramento para o “playoff” da Champions.

Pela equipa alemã marcaram Sesko e Poulsen. Pelo meio ainda empatou Gyokeres, que começou no banco.

O treinador Rui Borges estreou-se com derrota na Liga dos Campeões.

Os leões estão no 19.º lugar da classificação, com 10 pontos, os mesmos que o Benfica, a uma jornada do fim desta fase.