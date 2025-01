Rui Borges. “Temos que ser mais práticos e maduros. Estamos na Champions”

O treinador do Sporting, Rui Borges, considera que os leões não mereciam sair da Alemanha sem pontos.

Estreia como treinador na Liga dos Campeões

"Acima de tudo, feliz por aquilo que a equipa fez. Em dois momentos sofremos dois golos. Num primeiro momento faltou comunicação, uma falta de marcação. No segundo golo, temos que ser mais práticos e maduros. Estamos a jogar Champions. Entrámos bem, depois perdemos confiança com o golo. Na segunda parte mandámos no jogo todo, fomos mais intensos, igualámos os duelos físicos. Não deixámos criar grandes coisas. Podíamos ter feito mais golos, não fizemos. Fomos penalizados em dois momentos. Feliz por aquilo que a equipa fez. Não merecíamos sair daqui com 0 pontos."

Troca de extremos

"Foi uma troca momentânea. Tem abertura para fazer. Perdemos o equilíbrio depois do golo. Depois acalmámos, começámos a criar mais vezes a três. Conseguimos ter mais calma a construir, mais clareza. Mais do que a troca, foi perceber onde podíamos ir buscar o espaço. Na segunda parte mantivemos o nível, antecipámos os duelos um para um. Fomos claramente melhores. Fomos penalizados num lance em que devemos ser mais maduros"

A equipa melhora com entrada de Dani Bragança e Morita

"É importante ter toda a gente. Entraram muito bem, dinâmicos, muito proativos. O Viktor também muito bem. É um jogador diferenciado e voltou a demonstrar. Esperar que não se perca mais ninguém"

O Sporting perdeu 2-1 diante do RB Leipzig para a sétima jornada da Liga dos Campeões.