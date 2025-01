Rui Borges e a estreia na Champions: "Há um ano estava no sofá"

O treinador do Sporting recorda, na véspera da estreia na Liga dos Campeões, que há um ano estava sentado no sofá a ver os jogos na televisão. O objetivo para a partida de quarta-feira, na Alemanha, é vencer a equipa do Leipzig, sublinha Rui Borges.

"É um sonho. Há um ano estava no sofá a olhar para os jogos e sonhava estar presente. Orgulho-me do que nos trouxe até aqui. O trabalho, a simplicidade, a maneira simples de ser. Trabalhámos imenso para chegar aqui. É continuar o nosso caminho, não desviar", declarou Rui Borges, em conferência de imprensa.

O técnico defende que o ADN do Sporting "é lutar sempre pela vitória" e a missão passa por ganhar na Alemanha e alcançar a próxima fase da Liga dos Campeões.



Rui Borges considera que o Leipzig é uma "equipa perigosa no seu todo" e que não há favoritos. Para ganhar, a receita é simples: os leões têm que "ser capazes de estar por cima do jogo", perante uma "equipa bastante intensa", sublinha.



Rui Borges foi questionado sobre o jogador Marcus Edwards. Respondeu que é um caso encerrado e que o avançado está fora do embate com o Leipzig.

"Encerrado porque não é uma opção técnica para este jogo", atirou.