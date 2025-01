"É faminto e marca golos incríveis". Treinador do Leipzig só tem elogios para Gyökeres

O treinador do Leipzig, Marco Rose, reconheceu que o futebolista internacional sueco Viktor Gyökeres é um avançado de topo, capaz de marcar golos em todas as situações.

"É incrivelmente faminto, marca golos fantástico e marca-os em todas as situações. É um grande jogador que percorreu um longo caminho. Será interessante ver onde e como se desenvolverá", considerou o técnico da equipa alemã, adversária do Sporting.

Rose falou em conferência de imprensa na véspera de as duas equipas se defrontarem na sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, em jogo agendado para quarta-feira na Arena de Leipzig, às 17h45 (horas de Lisboa).

"O Gyökeres tem estatísticas incríveis, tem quase mais golos do que jogos. Desenvolveu-se um pouco mais tarde do que alguns dos principais avançados da Europa", disse ainda o treinador do Leipzig.

De momento, o avançado do Sporting até tem mais golos marcados do que jogos disputados na época, com o sueco a contabilizar 33 golos e seis assistências em 36 jogos, cinco dos quais em seis jogos na Liga dos Campeões.

O treinador lembrou ainda que o Sporting já era uma equipa forte quando a defrontou ao serviço do Borussia Dortmund.

"O Sporting era uma equipa forte quando joguei contra eles durante a minha passagem pelo Dortmund [Liga dos Campeões de 2021/22], e ainda hoje é forte", admitiu Marco Rose, que revelou contar para o jogo de quarta-feira com os regressos de Openda e Sesko.

O Sporting visita o Leipzig com o objetivo de somar pontos na fase de liga da Liga dos Campeões, quando a equipa é 17.ª classificada, com 10 pontos, enquanto a formação alemã apenas cumpre calendário, sem hipótese de apuramento, com zero pontos.

Um cenário que não trava a ambição do dinamarquês Yussuf Poulsen, com o jogador dos alemães a explicar também hoje que o objetivo de vencer tem de estar sempre presente.

"Quero sempre ganhar. É exatamente por isso que não vamos entrar em campo com menos motivação amanhã [quarta-feira], porque é sempre sobre ganhar. É preciso encarar cada jogo da mesma forma, independentemente de já ter sido eliminado ou não", disse.

Da fase de liga, os oito primeiros classificados seguem diretos para os oitavos de final, enquanto as equipas situadas entre o nono e 24.º lugares irão disputar um "play off" de acesso, a duas mãos.