Rui Borges. Sporting "estava com o querer ganhar"

O treinador do Sporting, Rui Borges, estava feliz com a vitória (3-0) e a exibição da sua equipa em Vila do Conde.

A partida

"Acima de tudo, a equipa estava com o querer ganhar. Não foi fácil, nós é que o tornámos mais simples. Uma equipa que não perdia em casa há 20 jogos, é muito tempo. Dita bem a qualidade do adversário em casa. Mostrámos alma, crença e ambição enorme. A equipa foi incrível do início ao fim. O Rio Ave tem um remate na segunda parte, de resto mais nada durante o jogo. Controlámos sempre com muita qualidade, imensas oportunidades de golo claras. A malta esteve ligada do início ao fim. Um grande jogo, muito feliz por aquilo que a equipa deu".

Já tinha conhecimento do Rio Ave

"Não vou estar a falar do passado. No passado fizemos aqui um grande jogo e hoje também não fugiu a isso. Fomos bastante pressionantes. A equipa queria mandar no jogo, ter bola, ser intensa e agressiva. Não deixar o adversário ganhar confiança. Fomos capazes, a equipa esteve ligada e comprometida. Ganhámos o jogo no coletivo. Um agradecimento especial aos adeptos, que foram fantásticos do início ao fim. Por todo o carinho que demonstraram desde que entrámos no relvado até que saímos. Temos de estar todos juntos".



Debast no meio-campo

"É perceber um bocado o atleta e conhecê-lo. Se corresse mal iam chamar-me maluco. Tem uma qualidade muito acima da média, visão de jogo muito acima da média. É um miúdo novo que gosta de ouvir, aprender, estava capaz e queria dar uma resposta numa zona onde se calhar nunca jogou. Fez um grande jogo, belíssimo jogo, saiu por cansaço. Foi enorme em termos estratégicos. O Inácio também entrou, fez um grande jogo. O importante é sentir que todo o grupo está ligado, todos no mesmo sentido e objetivo".



Estreia de Rui Silva

"Não teve [muito trabalho], mas quando teve conseguiu estar calmo. Boas tomadas de decisão com bola, tranquilidade. Feliz pela estreia dele, mas acima de tudo jogou o Rui, nos últimos jogos o Franco também fez grandes jogos. Acima de tudo, sentir que o grupo está focado".



Intranquilidade de Harder

"É um miúdo muito especial. Muito intenso, competitivo. É obcecado pela baliza. Até no treino. É bom. A intensidade, a pressa de fazer golo, fazem parte do crescimento dele, da maturidade que vai ganhar ao longo do tempo. Apesar de não ter feito golo, deu uma boa resposta e fez um bom jogo. Feliz também pelo Viktor, que voltou a marcar".



Desejos para a segunda volta

"Que sejamos capazes de manter a mesma dinâmica, intensidade, crença que tivemos hoje aqui. Será um campeonato difícil, jornadas difíceis, mas não tenho dúvidas de que seremos muito felizes todos juntos".

O Sporting derrotou o Rio Ave por 3-0 e mantém a liderança no campeonato.