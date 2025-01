Gyökeres e Morita são dúvidas, mas Borges não pensa no mercado. "Senão acabamos a época com 50 jogadores"

Rui Borges não quer falar de Marcus Edwards. Já de Viktor Gyökeres, que está em dúvida para a visita ao Rio Ave, a contar para a 18.ª jornada da I Liga, o treinador do Sporting elogia a sua "bravura", embora não esclareça se utilizará o ponta de lança sueco ou se prefere não arriscar, numa altura em que a fadiga se acentua entre o plantel - nem contempla ir ao mercado por cada lesão que surja. Quem está pronto é Rui Silva.

"Não falamos do Bruno" é o nome de uma canção de "Encanto", filme de animação da Disney em que, como diz a letra, o tema da personagem interpretada por John Leguizamo é tabu. No Sporting, Rui Borges assume que Marcus Edwards é "questão interna" e que não jogará frente ao Rio Ave, no sábado, contudo, recusa-se a adiantar mais do que isso. Na conferência de imprensa desta sexta-feira, o técnico leonino chegou a irritar-se com a insistência dos jornalistas sobre o inglês.

"O Edwards está fora do jogo por opção técnica, ponto. Não vou estar aqui a especificar tudo, senão estamos aqui a falar dos jogadores. Vocês [jornalistas] fazem-me dez perguntas, zero do Rio Ave. Simplifiquem as coisas. [Edwards] está fora por questão técnica. É jogador do clube, tem contrato com o clube. Depois, se sai ou não é questão do clube. É jogador do clube. Amanhã, está fora do jogo por questão técnica, ponto. Não está convocado. Não tenho de dizer se ele treinou ou não", atirou.

Quanto ao outro tema forte da conferência de imprensa, Viktor Gyökeres, Borges elogia o goleador, "um atleta bravo", que "não verga" e "quer sempre ir a jogo, quer sempre ajudar a equipa, é muito competitivo": "Tem uma mentalidade competitiva e vencedora fora do normal."

E o mercado? "Se formos ao mercado de cada vez que um jogador se aleija, acabamos a época com 50 jogadores no plantel", vinca.

Borges sublinha, porém, que, se não utilizar Gyökeres em Vila do Conde, não será para poupá-lo para a visita ao Leipzig: "O jogo importante neste caso é o Rio Ave, não é o de quarta-feira [Leipzig]. É o campeonato, o nosso grande objetivo, e é nisso que temos de nos focar."

O Sporting visita o Rio Ave no sábado, às 18h00, no Estádio dos Arcos. Encontro com relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Preparação para o Rio Ave: "Foi uma semana com um ou dois dias a mais, mas não foge ao que tem sido a recuperação. A equipa está claramente em fadiga, têm jogado quase sempre os mesmos jogadores, devido às lesões. Alguma sobrecarga, temos de ter algum cuidado. Deu para treinar mais um ou outro pormenor. Não é com mais dois dias que vou fazer tudo e alguma coisa. deu para acrescentar, para eles perceberem melhor, com mais calma, uma ou outra situação mais importante. Foi uma semana boa para recuperar de alguma fadiga, para entrarmos novamente num ciclo muito forte de jogos. Estamos aqui com alguns contratempos, o que leva a que os mesmos jogadores joguem mais tempo, mais minutos, o que exige algum cuidado."

Daniel Bragança, Viktor Gyökeres e Eduardo Quaresma de fora: "O Dani [Bragança] pode ir a jogo. Claro que esteve algum tempo parado. Está apto, disponível para o jogo, mas requere alguma leitura do que é capaz ou não e durante quanto tempo será capaz de ajudar a equipa. Feliz por ele voltar, por poder contar com ele. O Quaresma está fora do jogo, o Viktor vai estar em dúvida até à hora do jogo."

Pressão diferente entre Vitória de Guimarães e Sporting: "A diferença é a competição, porque no Vitória tive exatamente o mesmo futuro em termos do número de jogos, se calhar até mais. Claro que é diferente, é um clube grande, habituado a lutar por títulos, há uma maior pressão, mas é uma pressão pela qual nós lutamos todos os dias da nossa carreira para alcançar. Feliz por alcançar, por estar aqui, por treinar uma grande equipa e poder lutar por títulos, que é isto que todos nós desejamos na nossa carreira."

Ida ao mercado para colmatar lesão de Gyökeres? "Vocês falam de mercado, mas se formos ao mercado de cada vez que um jogador se aleija, acabamos a época com 50 jogadores no plantel. As lesões fazem parte, temos de adaptar-nos a isso. O treinador português, felizmente, tem sido valorizado porque é capaz de se adaptar a todos os contextos. Seja em termos de campeonatos, seja nas dificuldades. Claro que o Viktor é um jogador importante, acredito que possamos contar com ele, mas se não pudermos, temos de arranjar uma forma de sermos igualmente competitivos e de ganhar da mesma forma. O futebol é isto. Jogamos 11 contra 11, no campo é que se vê quem é o melhor. Não me agarro a quem não está, porque infelizmente não pode estar; agarro-me, sim, a quem está. Se há problemas todos os dias, não andamos para a frente na nossa vida."

Arriscar já com Gyökeres ou poupá-lo para outros jogos: "Ele já é competitivo por ele próprio. É um atleta bravo, não verga. Quer ir sempre a jogo, quer sempre ajudar a equipa, é muito competitivo, tem uma mentalidade competitiva e vencedora fora do normal. Temos de ter algum cuidado, não só com ele. O Morten [Hjulmand], o [Francisco] Trincão, também têm feito muitos jogos seguidos. Há sempre esse risco. Por mais que queiramos evitar esse risco, o que podemos fazer é diminuí-lo ao máximo, mas há coisas que não conseguimos evitar. É o ser humano, cada um reage de forma diferente, mesmo fisicamente, de fibras, de músculos, de ossos. Cada corpo reage de forma diferente. Tentamos minimizar ao máximo, mas há sempre esse risco. A fadiga existe, por mais que tentemos treinar e retirá-la. Esta semana tivemos mais dois dias para respirar um bocadinho, mas vamos entrar novamente num ciclo de jogos de dois em dois ou tr~es em três dias. A fadiga vai estar ali. Vai ter de ser o nosso dia a dia, sentir o atleta, como está a parte muscular. É muito o dia a dia, não dá para fazer futurologia. O jogo importante neste caso é o Rio Ave, não é o de quarta-feira. É o campeonato, o nosso grande objetivo, e é nisso que temos de nos focar."

Rui Silva: "O Rui chegou, está a treinar, é opção para jogo e está disponível. Conto com ele, como com qualquer outro guarda-redes nesse caso específico."

Hidemasa Morita: "O Morita está em dúvida, como o Viktor. É muito o dia a dia, um dia faz a diferença. Nuns jogadores faz mais diferença do que noutros. O risco vai existir sempre, com todos. Temos de tomar decisões, se é melhor optar ou ficar de fora."

Lesões: "Não me vou focar no problema, vou focar-me no Rio Ave, um jogo difícil, uma equipa que não perde em casa há 20 jogos, isso é que me deixa o sentimento de chegar lá e fazermos um bom jogo. Têm muita qualidade individual, são uma equipa competitiva, à imagem do seu treinador. Queremos sair vitoriosos."

Marcus Edwards: "Muito diretamente, respondo que é uma questão interna e ele está fora do jogo amanhã."

Marcus Edwards II: "O Edwards está fora do jogo por opção técnica, tão simples quanto isso. Tem contrato com o clube, é jogador do clube. Quanto ao jogo, está fora, por opção técnica."

Marcus Edwards III: "O Edwards está fora do jogo por opção técnica, ponto. Não vou estar aqui a especificar tudo. É jogador do clube, tem contrato com o clube, se sai ou não é questão do clube. É jogador do clube. Amanhã, está fora do jogo por questão técnica, ponto. Não tenho de dizer se ele treinou ou não."

Invencibilidade do Rio Ave em casa: "Não me preocupa, faz parte do nosso trabalho perceber do que o Rio Ave será capaz. É uma boa equipa, comum treinador que em termos estratégicos tenta ajustar, dentro da sua ideia de jogo, para tirar partido ou anular o adversário. é uma equipa que não perde em casa há muito tempo, é um terreno difícil, espero que o tempo não complique. Compete-me olhar para o Rio Ave, uma equipa um bocadinho híbrida, às vezes constrói a quatro, outras vezes a três com o lateral-esquerdo, cria ali um 3-4-3. Tem alguma variabilidade em termos posicionais, em termos ofensivos. Defensivamente também, em alguns momentos está em 4-1-4-1, outras em 4-4-2. O meu trabalho é tentar perceber o que é que o rio Ave poderá apresentar, passar a informação aos jogadores e estarmos preparados ao máximo para a dificuldade do jogo."