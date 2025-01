Sporting é "passo gigante na carreira". Andrés García pelos olhos de quem o lançou

Javier Calleja, que estreou Andrés García no Levante, não tem dúvidas de que o Sporting é o passo certo na carreira do lateral-direito, de 21 anos.



García está cada vez mais próximo de rumar a Alvalade. O defesa é o dono da posição no Levante, atual sexto classificado da Segunda Divisão espanhola. A estreia no clube aconteceu há pouco mais de um ano, pela mão de Javier Calleja, assinala que este pode ser um "passo gigante".

"O Sporting é um clube grande. É um salto gigante na sua carreira. É um clube que vai permitir-lhe crescer e, conhecendo-o como conheço, vai chegar de pés assentes na terra e com muita vontade de agarrar a oportunidade. Vai querer conquistar coisas grandes com o Sporting", explica o técnico, em entrevista a Bola Branca.

O fator "surpresa" beneficia García

Javier Calleja é, atualmente, treinador do Real Oviedo, que, curiosamente, tem os mesmos pontos que o seu antigo clube, o Levante, que vai negociando com o Sporting. O "enorme potencial" de Andrés García fez com que fosse chamado para a equipa principal, tendo realizado 12 jogos durante a passagem do técnico, de 46 anos, pelo clube.

Foi também sob os comandos de Javier Calleja que Andrés García recuou no relvado, passando de extremo a defesa-direito, posição a que se conseguiu adaptar. Os resquícios do que ainda tem de ter pisado terrenos mais adiantados fazem do valenciano um perigo "a partir de trás".

"Quando chegou, começou a jogar como extremo e, pouco a pouco, foi-se convertendo num lateral. É um jogador com maior rendimento a aparecer de trás, de surpresa. É muito completo, porque é capaz de desequilibrar a partir de fora, seja pela sua potência, ou pela facilidade de cruzar. Outra das suas qualidades é o remate, tanto de pé direito como de pé esquerdo", detalha o técnico, nestas declarações à Renascença.

Andrés "sobressai" pela personalidade

O talento precipitou a promoção à equipa principal, mas a "capacidade de trabalho" e a personalidade cimentaram García no Levante de Calleja.

"Ele é 'top'. Sobressai na forma de ser. É muito trabalhador, humilde, escuta e quer aprender. É um dez. Vem de baixo, sabe o que custa. Um trabalhador incansável", confessa o treinador.

Esta temporada, Andrés García já marcou três golos e fez outras tantas assistências em 22 partidas com o Levante no campeonato. Renovou contrato há pouco tempo, tem uma cláusula de rescisão de 12 milhões de euros, mas pode atravessar a fronteira e chegar a Alvalade em breve.