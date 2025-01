Rui Silva é o novo guarda-redes do Sporting: "Queria voltar a Portugal pela porta grande"

O Sporting anunciou esta terça-feira o guarda-redes Rui Silva. O futebolista, natural da Maia, chegou do Betis e assinou contrato até 2028.

O internacional português vai concorrer pelo lugar com Vladan Kovacevic e Franco Israel, que têm estado debaixo dos holofotes depois de algumas prestações negativas.

O jogador estava em Espanha desde a época 2016/17, quando trocou o Nacional da Madeira pelo Granada, onde ficou até ao verão de 2021. Depois, mudou-se para o Betis de Sevilha, onde teve algum destaque e mereceu a chamada à seleção, estreando-se com Israel, em junho de 2021. Rui Silva fez na altura os 90 minutos e a seleção portuguesa, ainda treinada por Fernando Santos, ganhou por 4-0, com golos de Bruno Fernandes (2), Cristiano Ronaldo e João Cancelo.

“É um grande orgulho poder representar o Sporting, um clube com muita história e com uma massa adepta incrível", disse aos meios do clube. "Queria um dia voltar a Portugal pela porta grande e isso concretizou-se. Espero ser muito feliz aqui e lutar por títulos, que é o mais importante. Era impossível recusar este projecto e sei que é uma grande responsabilidade representar o Sporting, que sempre teve excelentes guarda-redes."

Rui Silva, de 30 anos, tem 1.91m. Formado nas escolas do Brás Oleiro, Maia e Maia Lidador, foi na Choupana que surgiu no futebol profissional, em 2013/14.

“Estou, sem dúvida, muito diferente dos tempos do CD Nacional e estes anos também serviram para isso mesmo", confirmou o atleta em declarações aos órgãos do clube leonino. "Saí com 22 anos, era muito jovem e tinha muita coisa para aprender ainda e muito para crescer. Neste momento, sou um guarda-redes muito mais maduro, muito mais consciente e mais preparado para estes desafios. Por isso, espero estar à altura deste projecto e da responsabilidade que é representar este grande clube”, disse, acrescentando: “Sinto que estou no melhor momento da minha carreira."

"Não vão contratar o Rui para ser segundo ou terceiro guarda-redes"



Foi Manuel Machado que lançou o guarda-redes. Em entrevista à Renascença, a 8 de janeiro, o treinador explicou a possível chegada de Silva a Alvalade: "Julgo que não vão contratar o Rui para ser segundo ou terceiro guarda-redes", garantiu.

E acrescentou: "O Sporting ficará com um guarda-redes de grande envergadura, de grande eficácia técnica e, sobretudo, de muito boa capacidade de tomada de decisão, que é também muito importante para a eficácia num posto determinante para qualquer equipa que anseia chegar ao título".

O novo jogador dos leões treina já esta terça-feira, segundo o jornal "A Bola". Os campeões nacionais estão a preparar a 18.ª jornada, em Vila do Conde, contra o Rio Ave, um jogo agendado para sábado, às 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.