Borges enaltece "equipa de campeões" do Sporting. "Se não ganhámos é porque há algo maior para nós"

Rui Borges está confiante que o futuro do Sporting "vai ser feliz" e que a derrota na final da Taça da Liga, para o Benfica, significa apenas que "há algo maior" guardado.

"Acredito que as coisas acontecem quando têm de acontecer e se não ganhámos hoje [este sábado] é porque algo está guardado mais para a frente", vincou o treinador dos leões, no final da partida, em conferência de imprensa.

Um pouco antes, em declarações à Sport TV, sublinhou que "cada vez mais [tem] a certeza" de que tem "uma equipa cheia de campeões".

Francisco Trincão ficou inconsolável depois de falhar o penálti decisivo. Na sala de imprensa do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, Rui Borges confortou o internacional português: "O Trincão já deu muito ao Sporting, agora é levantar a cabeça e seguir caminho."

O Sporting perdeu a final da Taça da Liga frente ao Benfica, com um 7-6 no desempate nas grandes penalidades, depois de igualdade a um golo nos 90 minutos.

Análise ao jogo: "Jogo partido, equipas a quererem ganhar, jogo corrido. Triste por não sermos mais competentes, porque os penáltis para mim são competência. Falhámos um, parabéns ao Benfica por conquistar a Taça da Liga."

Lesões: "Toda a gente faz falta. Claro que queria ter toda a gente, mas os que estão aqui deram uma grande resposta, fizeram um grande jogo. Cada vez mais tenho a certeza de que é uma grande equipa, uma equipa campeã, cheia de campeões, e eles vão mostrar isso ao longo do campeonato."

Impacto da derrota: "Só tem impacto esta noite. Olhar para aquilo que fizemos de bom e seguir dentro do que fizemos, a equipa está cada vez melhor e dentro daquilo que nós queremos. Eles entregam-se ao nosso diálogo, tenho a certeza que o futuro vai ser feliz."

Francisco Trincão: "Falei com ele só para ele levantar a cabeça. Foi ele, mas poderia ter sido outro. O Trincão já deu muito ao Sporting, agora é levantar a cabeça e seguir caminho. Quando as coisas não correm a nosso favor, temos de saber dar sequência, levantar a cabeça e focar já no próximo jogo."

Futuro: "Se tivermos a mesma capacidade, entrega, capacidade para ver o jogo, o futuro será risonho. Acredito que as coisas acontecem quando têm de acontecer e se não ganhámos hoje é porque algo está guardado mais para a frente."



O que retira de positivo da final: "Acima de tudo, a capacidade de ser uma verdadeira equipa, com ou sem bola. Uma primeira parte mais dinâmica, uma segunda parte nem tanto, apesar de tudo, até acho que as melhores oportunidades foram nossas. Demos uma resposta fantástica, saio daqui com consciência tranquila. Se não ganhamos a Taça da Liga é porque há algo maior para nós."