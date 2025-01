Manuel Machado: "Não vão contratar o Rui Silva para ser segundo ou terceiro guarda-redes"

A baliza do Sporting pode ter um novo dono em breve. Rui Silva está a ser negociado por leões e Bétis de Sevilha e, quem o lançou, garante que, a concretizar-se, Alvalade ganha um guarda-redes titular.

"Julgo que o facto de o Sporting estar interessado na sua contratação, de alguma maneira traduz um menor contentamento com aquilo que tem e, por isso, julgo que não vão contratar o Rui para ser segundo ou terceiro", assegura Manuel Machado a Bola Branca.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O antigo técnico do Nacional da Madeira, que apostou em Rui Silva na temporada de 2013/14, recorda o "grande risco" da a aposta e os lucros que daí advieram.

"Quando o guarda-redes titular saiu havia que tomar decisões relativamente à possibilidade de se contratar um outro ou arriscar num jovem. Acabámos por ir por esse caminho na medida em que o guarda-redes correspondeu, cresceu imenso e muito rapidamente. Tornou-se interessante para o mercado e o Nacional acabou por fazer um encaixe com a sua transferência para o Granada", explica.

De aposta arriscada a convocado para a seleção portuguesa. Manuel Machado não tem dúvidas sobre as qualidades do guarda-redes que orientou.



"O Sporting ficará com um guarda-redes de grande envergadura, de grande eficácia técnica e, sobretudo, de muito boa capacidade de tomada de decisão que é também muito importante para a eficácia num posto determinante para qualquer equipa que anseia chegar ao título", sublinha Manuel Machado.

A "pertinência" de Alberto

O mercado parece agitado no reino do leão e, para além de Rui Silva, o nome de Alberto parece gravitar em torno de Alvalade. O lateral direito do Vitória de Guimarães pode estar perto de reencontrar o antigo técnico, Rui Borges, e para Manuel Machado, é mais uma aposta que faz todo o sentido.

"No momento em que se transformou o modelo tático da equipa para uma linha de quatro, o Sporting não tem de raiz grandes alternativas para o lado direito, daí a pertinência desta contratação", considera.

Antigo técnico do Vitória Sport Club, tanto na formação como da equipa principal, Manuel Machado sublinha a "qualidade" de um Alberto "muito promissor" e considera que só "abona o trabalho formativo" do Vitória, "um formador nato", para o técnico.