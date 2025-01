Rui Borges. "Uma equipa que luta para ser campeã não pode estar a ganhar 3-1 e deixar virar o resultado para 4-3"

O treinador do Sporting, Rui Borges, em declarações à Sporttv, deixa o alerta: “Uma equipa que luta para ser campeã não pode estar a ganhar 3-1 e deixar virar o resultado para 4-3”.

A partida

"É um jogo difícil, ambiente difícil, uma equipa muito difícil do outro lado. Fizemos 55-60 minutos muito bons, em termos defensivos muito ligados, rigorosos e bastante competentes. Depois, desligámos um bocado do jogo, foi mental e físico também e deixámos o Vitória acreditar. Uma equipa que luta para ser campeã não pode estar a ganhar 3-1 e deixar virar o resultado para 4-3. Estamos longe daquilo que a gente quer. A equipa foi pouco compacta, pouco reativa. Há muitas coisas a melhorar.

As ausências por lesão

"Não estou aqui para me lamentar. Há jogadores que vão estar bem, outros que não. É o que é. Claro que queremos ter toda a gente e contar com toda a gente, mas quando não temos, trabalhamos com os que temos."



Duelo contra o FC Porto

"Focamo-nos na nossa equipa. Vamos tentar reparar o máximo possível para o jogo de terça-feira. Mais um jogo competitivo, que dita a final de uma competição e é nisso que nos vamos focar", terminou.

Vitória e Sporting empataram 4-4 no estádio Afonso Henriques.