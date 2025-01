Borges prefere segurar Gyökeres a receber reforços, mas garante: "Mercado não mexe comigo"

Entre manter Viktor Gyökeres, que tem sido apontado a um reencontro com Rúben Amorim no Manchester United, e receber prendas na janela de transferências de inverno, Rui Borges é claro: "qualquer treinador" preferiria contar com o goleador sueco até ao fim. Ainda assim, o novo técnico do Sporting assegura que não está preocupado com o mercado.

"É natural que preferia claramente ficar com o Viktor, porque é um jogador diferenciado, que está identificado com o clube, com a equipa, com os colegas", assinala Borges, esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da visita ao Vitória de Guimarães.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Sobre a partida da jornada 17 da I Liga, em que reencontrará a anterior equipa, Borges sublinha que quer jogadores "felizes" e que espera que a equipa do Sporting seja "cada vez mais consistente durante mais tempo". E não repete a promessa que Amorim fez de não ir buscar jogadores a Alvalade: "Prometo trabalho, não prometo mais nada."

O Sporting é líder do campeonato e Rui Borges garante que equipa "tudo fará" para ser bicampeã. O primeiro passo, depois da vitória no dérbi sobre o Benfica, é a visita ao Vitória, marcada para sexta-feira, às 20h15, no Estádio D. Afonso Henriques. Encontro com relato em direto e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença.

Daniel Sousa pode surpreender o Sporting ou não há segredos?

"Acredito acima de tudo que aos poucos o treinador vá querer meter algumas nuances dele, algumas ideias próprias, dentro de uma equipa que está muito bem trabalhada, que tem uma dinâmica de jogo muito forte. Por isso, em termos de surpresa, acredito que aos poucos ele vá acrescentando algumas cosias. Sinceramente, acho que não vamos melhores porque o treinador conhece a equipa. Os jogadores também conhecem o treinador, por isso é um bocado subjetivo. Acredito, sim, que será um jogo bastante difícil, porque é uma equipa que joga muito be, valoriza o jogo, valoriza o futebol, tem individualidades muito boas, que a qualquer momento podem desequilibrar. Será um jogo muito difícil, num campo difícil, com adeptos fervorosos e difíceis de jogar em casa, uma equipa que até agora, em casa, só perdeu com o Porto. Será muito difícil para nós, independentemente de eu conhecer a equipa. Vão acrescentando aos poucos pequenas coisas que nós não conhecemos. Em termos de observação temos um jogo, por isso também nos pode deixar na dúvida. Vamos focar-nos em nós. No que controlamos, se formos capazes, conseguiremos fazer um grande jogo e sair de lá com uma vitória, que será muito importante, mas também muito difícil."

O que é que guarda da estreia no banco do Sporting?

"O ambiente no estádio. Os adeptos estiveram connosco do início ao fim, do primeiro ao último, e foi extraordinário sentir esse calor humano e esse carinho com toda a gente, em especial com a equipa, que são eles que jogam, são os ativos mais importantes. Acima de tudo, esse carinho, essa atitude e essa energia que os adeptos passaram jamais esquecerei, porque foi o primeiro, independentemente do adversário, e porque foi uma vitória muito importante."

Já conseguiu dormir depois da vitória no dérbi com o Benfica?

"Dormi bem, felizmente. Estava tranquilo, porque os jogadores fizeram o que pedimos, mas no dia seguinte já estava a pensar no Vitória e já me tinha esquecido da noite anterior."

Sporting precisa de reforços em janeiro?

"Mais que estar preocupado com o mercado, tenho de me preocupar com os jogadores que tenho, porque cheguei há pouco tempo e tenho de acelerar processos, acelerar comportamentos, e estou muito mais focado nisso do que no mercado. Eu agarro-me sempre aos jogadores que tenho, não me queixo de nada, e se forem ver para trás, para o que tem sido o meu caminho, nunca me foco muito nisso. Foco-me, sim, no que tenho de fazer agora. Sei que tenho de trabalhar imenso, temos de trabalhar imenso para o que queremos para a equipa ao longo do tempo, o que será difícil, porque vamos ter aqui umas semanas bastante intensas com jogos. É quase recuperar sobre recuperar e não há tempo para a gente ir metendo aquilo que quer a 100%. Estou muito mais preocupado, no pouco tempo que tenho para preparar com eles, em focar-me no que eles podem dar e naquilo que eles têm de fazer, do que no mercado. Não posso desviar-me, porque a gente perde pontos e andamos aqui num vaivém e não queremos isso. Queremos ser consistentes e consistentes com aquilo que temos. Se o mercado nos der alguma coisa, ótimo. Se não der, ótimo na mesma. Vamos com os que temos e seremos muito competentes com os jogadores que temos."



Pedro Gonçalves, Daniel Bragança e Gonçalo Inácio:

"Neste momento, são jogadores que estão fora do próximo jogo. O que importa é que recuperem bem. Mas para este jogo, estão fora. [Pedro Gonçalves] ainda não treina com a equipa."



Plano para Guimarães com Quaresma ou Fresneda a lateral:

"Olho para os dois, são dois jogadores com características diferentes. Embora o Quaresma seja central de raiz, é um miúdo que tem muitas características para ser um grande lateral. Por isso a adaptação. É um miúdo que gosta de ouvir, que faz o jogo dele com base nas características que tem e que nos dá muito. Estou contente com os dois. O Iván entrou muito bem quando teve de substituir o Quaresma. O Quaresma fez um jogo muito competente e muito forte nos duelos defensivos de um para um e ofensivamente é agressivo, é abusado, é bastante dinâmico, mesmo em zonas exteriores e interiores, é rápido. Dá-nos tudo isso. Eu olho para ele e sinto que pode ser um grande lateral. Tem trabalhado imenso. Não esquecendo que ele também é um grande central, por isso também pode jogar por dentro e jogará com toda a certeza no futuro, porque é o lugar dele de raiz e não o quero tirar desse conforto. Mas neste momento, é um jogador muito útil nesse sentido. O Iván também tem trabalhado imenso, características diferentes, dá-nos outras coisas, mas muito feliz jogando um ou outro."



Vivência da estreia pelo Sporting em Mirandela:

"Na minha cidade, com o carinho do dia de folga em que tive a oportunidade de ir a casa, foi agradável. Independentemente das cores clubísticas, toda a cidade demonstrou um carinho imenso na rua. Foi difícil, em alguns momentos, mas faz parte. É uma cidade pequena, mas que valorizou o meu caminho até aqui."

Com uma semana de trabalho, Sporting será mais à imagem de Rui Borges?

"Foi um Sporting à imagem do Rui Borges. Competitivo, intenso. Alguns momentos melhores, outros não tão bons, mas faz parte. Mesmo no futuro, quando os jogadores estiverem cada vez mais identificados com a nossa ideia de jogo, vamos falhar em alguns momentos. Acima de tudo, os princípios competitivos têm de lá estar. Não só frente ao Benfica, mas também frente ao Vitória, que será um jogo muito difícil. O futebol cada vez mais está mais competitivo, mais intenso, pede mais ações de alta intensidade e nós temos de estar adaptados a isso, porque senão a inspiração não chega. A atitude e a intensidade têm de lá estar e eles tiveram-na. O maior desafio para nós é manter essa consistência a nível de intensidade, competitividade e qualidade de jogo, que aos poucos acredito que vá ser melhor. A confiança também será maior. Faremos bons jogos, não tenho qualquer dúvida disso, e seremos um grande Sporting."



Rúben Amorim quer Viktor Gyökeres já em janeiro:

"Foco-me no jogo do Vitória, apenas e só. Se a gente for acreditar sempre nas notícias... O futebol é feito disto: os jogadores têm cláusulas, têm tudo, é muito negócio, hoje em dia. É uma indústria nesse sentido. Enquanto treinador, foco-me no treino, no campo. Tento ao máximo não me desviar disso. O resto tem a ver com o clube, com a estrutura, com cláusulas dos jogadores, tudo isso. Foco-me no que tenho, no que temos neste momento e no jogo do Vitória."



Que posições gostaria de ver reforçadas e tem um plano para colmatar possíveis saídas?

"O meu plano é o trabalho, independentemente dos jogadores que forem. Claro que queremos sempre jogadores mais identificados com a nossa ideia de jogo, mas eu adaptei-me sempre ao que tinha nos clubes. Claro que conseguíamos às vezes adquirir jogadores dentro das nossas ideias de jogo, mas neste caso eu tento adaptar a equipa. A equipa adapta-se e, depois, dentro disso, cada um tem as suas qualidades e vai dar coisas diferentes. O que eu controlo é o meu trabalho, independentemente de quem entrar ou sair. Não me preocupo mesmo, estou a falar a sério, porque é perder tempo. O futebol é isto, jogadores e treinadores entram e saem, e temos de saber viver com isso e de nos adaptar. Tenho de ter essa capacidade de me adaptar e de perceber os contextos, de perceber os jogadores que temos, e ter a capacidade de ser bom seja de que forma for."



Emocionalmente há muito trabalho a fazer?

"É normal a parte externa criar mais burburinho por momentos bons ou menos bons. O Sporting está em todas as frentes, por isso não há causa nenhuma para eles estarem desconfiados da qualidade individual e coletiva da equipa. Foi isso que eu pedi e que eles demonstraram com o Benfica: mentalmente capazes e felizes. Estamos a disputar as competições todas, por isso não podíamos estar mais felizes e otimistas, e o jogador tem de sentir isso, que está nessas lutas. Somos campeões nacionais e os jogadores têm de ter na cabeça que se são campeões nacionais é porque são bons. Não pode haver desconfiança em momento algum, mesmo quando as coisas não correm tão bem. A desconfiança é a pior coisa numa equipa de futebol. Eles mostraram uma grande atitude, uma grande confiança individual e coletiva. Mesmo em momentos em que não estávamos tão bem, eles agarraram-se muito aos outros, um coletivo muito forte e demos bem essa demonstração."

Reencontro com o Vitória:

"Para mim é especial, porque é um clube em que apostou na minha equipa técnica. Eu era feliz, com toda a sinceridade. O ambiente era muito bom, em termos internos e externos. Acredito que de forma externa tenham ficado algo magoados por eu ter vindo para o Sporting, mas o futebol é mesmo isto. É algo que acontece. Agora, tenho um carinho enorme pelos jogadores do Vitória, por toda a estrutura que trabalhava diariamente no Vitória. Muito carinho, mesmo, e que ficará para sempre, independentemente de onde esteja. Ficará para sempre o carinho que tenho pela maioria da gente de forma interna. De forma externa, carinho enorme pelos adeptos, percebo o desgosto de ver sair um treinador em quem acreditavam, mas vão ser bons na mesma forma com o novo treinador, com toda a certeza."



Sporting é novamente o principal favorito, com este regresso à liderança?

"O principal favorito é por ser o atual campeão nacional, só por isso. O campeonato será difícil disputado até à última ou até às ultimas jornadas, não tenho qualquer dúvida disso. Faremos tudo para ser bicampeões, faremos tudo mesmo, mas não podemos baixar a guarda, não podemos deixar de ser competitivos, de ser intensos, porque a equipa que for mais consistente é que vai ser campeã. O meu grande desafio é que a equipa consiga ser consistente ao longo de todos os jogos e que perceba que vai haver jogos muito difíceis e que vamos ganhar em pequenos pormenores, porque nada é fácil e nada é dado. Como eu disso, o futebol cada vez é mais competitivo."



Preferia manter Gyökeres ou ir buscar reforços?

"É natural que preferia claramente ficar com o Viktor, porque é um jogador diferenciado, que está identificado com o clube, com a equipa, com os colegas. Logo por aí, está muito à frente em muita coisa do que propriamente a meio de uma época perdermos um jogador importante, não escodemos a importância do Viktor. E ter de adaptar alguém à equipa, ao clube, porque tudo requere adaptação. Uns adaptam-se mais rápido, outros menos rápido, mas claro que o Viktor é um jogador importante e qualquer treinador preferiria contar com ele até ao fim."



Que reação dos adeptos do Vitória espera?

"É uma massa adepta diferenciada. Aquilo que mais tenho em mente é que internamente serei muito bem recebido, porque o carinho que temos uns pelos outros é enorme. Em termos externos, acredito que há gente que perceba, outros que não percebam tão bem, porque é um clube diferente, vivem muito o clube. Acredito que haja malta que não tenha gostado tanto da mudança, e entendo, mas continuarei a ter carinho por eles e pelo clube em si, porque é um clube especial. Tive a sorte de trabalhar no Vitória, é um clube especial. Mas entendo e vivo bem com o carinho que tenho por eles e continuarei a ter, independentemente de haver gente que tenha gostado mais ou menos que eu tenha saído."



Tem da direção do Sporting a garantia de que jogadores só sairão pelas cláusulas de rescisão?

"O clube não precisa de dar essa garantia. Os atletas têm cláusulas e se em algum momento baterem as cláusulas e a vontade do atleta for sair, o próprio clube não pode fazer nada. Mas eu não me foco isso. Não estou mesmo preocupado, não é da boca para fora. O que me preocupa é o jogo de amanhã, porque é um jogo difícil. O mercado não mexe comigo em nada."



Veremos um Sporting mais afinado?

"Espero que sim, é para isso que trabalhamos. Mesmo com poucos dias, acreditamos sempre que podemos ser melhores. Com o Benfica foram 45 minutos muito bons, os segundos não foram tão bons. O Benfica também se adaptou, mas mais do que isso fomos perdendo alguma confiança e expusemo-nos a coisas que no futuro não podem acontecer. Falhámos alguns passes, não estivemos tão tranquilos na primeira fase de construção. No futuro, temos de ir melhorando nisso. O que eu quero é que no futuro percebamos os momentos de jogo, quando podemos sair mais curto, quando não podemos, até para não dar confiança ao adversário. Temos de ser mais consistentes durante mais tempo."

Pode prometer que não vai buscar jogadores ao Sporting em janeiro?

"Há jogadores muito bons no Vitória, não fujo a isso e não me importo nada de o dizer. Prometo trabalho, não prometo mais nada. O Vitória está a fazer uma grande época, especialmente na Europa. Há jogadores muito bons lá, não só para o Sporting como para qualquer outra equipa. Se em algum momento tiver de indicar algum, vou indicar sem qualquer problema. Se depois teremos capacidade de chegar, isso já é outro assunto. Mas de promessas, prometo trabalho."

Lesões condicionam:

"São jogadores importantes. Quando voltarem, teremos mais disponibilidade a nível de soluções e dará para, no aspeto estratégico, sermos capazes de tornar a equipa mais competitiva e mais intensa mais tempo. E acima de tudo mais forte individualmente, porque são jogadores muito bons e porque podem dar coisas diferentes. Quando estamos todos, é muito melhor e a equipa torna-se muito mais forte, independentemente de quem jogue, porque temos mais soluções e mais qualidades, porque todos eles são diferentes e acrescentam coisas diferentes. É lógico que ter mais jogadores mais próprios de algumas zonas do terreno dá mais conforto no sentido de manter a exigência que queremos para a equipa durante mais tempo."