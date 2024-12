Rui Borges: "Foi uma vitória justa, em Guimarães será mais difícil”

O treinador do Sporting, Rui Borges, considera que a vitória sobre o Benfica foi “justa” e admite que o próximo jogo vai ser mais difícil.

Inspiração e atitude

"A primeira parte houve inspiração e atitude. Na segunda ficamos com a atitude. Na primeira estivemos coesos, não demos chances. Podíamos ter feito mais do que um golo por situações claras. Na segunda não entrámos bem, deixámos o Benfica crescer, mas depois fomos diluindo essa confiança. Na segunda menos inspiração. Na primeira podíamos ter matado o jogo. Os jogadores agarraram-se ao resultado, à equipa e saímos com uma vitória justa"

Mérito dos jogadores

"É mérito deles, não do treinador. Eles é que fazem de nós treinadores. Tiveram capacidade de ouvir para aprender. Disse-lhes que íamos falhar imenso. Lá está, desde que a equipa esteja compacta, junta, todos eles têm muita qualidade. É mérito dos jogadores. Agarraram-se à ideia. A equipa na primeira parte consegue criar coisas que treinámos em três dias, o que é fabuloso. Deixar uma palavra de apreço aos adeptos, foram fantásticos. É esse o espírito que temos que manter"

Esquema tático

"Procurei ser o que somos como equipa técnica. Não fugi muito, já estavam a treinar isso com o mister Amorim. A atacar é um pouco diferente do habitual, mas o sistema é apenas um começo. Cada vez vamos ser melhores. Vão acreditar que são bons, porque são, são campeões nacionais. São três pontos importantes. A consequência de ganhar é ser primeiro. Temos que focar no que queremos. Foram só três pontos. Na sexta-feira vamos ter um jogo difícil [contra o V. Guimarães], mais difícil do que hoje"

Vencedor justo

"Claramente pela capacidade que teve na primeira parte. E na segunda por ter tido a atitude correta. O Benfica na primeira parte não fez uma coisa nem outra.”

O Sporting venceu o Benfica, por 1-0, e retoma a liderança no campeonato.