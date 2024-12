Sporting "pode beneficiar do fator surpresa" frente ao Benfica, antevê Beto

O desconhecido nem sempre é mau. Com novo treinador, os sportinguistas não têm certezas sobre o que vão testemunhar no dérbi de domingo, mas o mesmo se aplica ao adversário.

"Até pode beneficiar do fator surpresa, pelo facto de o Benfica não saber o que o Sporting vai fazer", atira Beto Severo, em declarações a Bola Branca.

O antigo capitão leonino não espera grandes mudanças no figurino verde e branco, apesar da mudança no banco.

"Lembro-me da equipa do Vitória sair, muitas vezes, a três. Eram jogadores do meio-campo que baixavam para a zona dos centrais. A dinâmica é que pode ser diferente e, claro, as características dos jogadores também são distintas. Não há muito tempo para Rui Borges. Vai ter jogos difíceis, não vai ter muito tempo para fazer grandes alterações, mas acredito que vá dando o seu cunho", explica.

A saída de João Pereira "era inevitável", na opinião de Beto, porque "o próprio presidente estava um bocadinho refém". Agora, com Rui Borges, há esperança no clube, como a cor que veste.

"Mostrou bons trabalhos nas equipas por onde passou, mas está num grande clube, com uma grande ambição", considera o antigo central.

Maior consequência do dérbi será emocional



Pensar em consequências práticas de um dérbi à 15.ª jornada é um exercício complicado e Beto Severo não o faz. Os três pontos são, claro, importantes, mas o fator anímico pode ser a maior consequência que advirá do jogo em Alvalade e pode pesar no resto do campeonato.

"Trabalhar sobre vitórias não é o mesmo que trabalhar sobre derrotas. No Sporting, com novo treinador, quer seguir um novo rumo, Bruno Lage quer manter a senda de bons resultados no Benfica. Há muitos fatores que podem influenciar o jogo. Obviamente que não há campeões em dezembro mas, na minha opinião, vai influenciar muito o que pode ser o resto do campeonato", atira Beto.

O dérbi entre Sporting e Benfica está marcado para domingo, às 20h30, em Alvalade. Terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.