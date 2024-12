Sporting anuncia saída de João Pereira

Agora é oficial e já está no site da CMVM: o Sporting Clube de Portugal anunciou o despedimento de João Pereira e respetiva equipa técnica.

Para além de João Pereira, saem Tiago Teixeira, o técnico que ficava de pé nos jogos e aparecia nas conferências de imprensa e entrevistas rápidas, José Caldeira e António Calça e Pina.

O clube de Alvalade também partilhou uma publicação nas redes sociais onde agradece a João Pereira, o homem que foi escolhido para substituir Ruben Amorim, que, depois de 11 vitórias em 11 jogos da Liga, saiu para o Manchester United.



Pereira, promovido da equipa B a 11 de novembro, perdeu oito pontos em 12 possíveis na Liga e sofreu duas derrotas na Liga dos Campeões, com Arsenal, uma goleada em casa, e Club Brugge. O técnico tem 40 anos e treinara apenas a equipa B e os sub-23 do Sporting.

O substituto deverá ser Rui Borges, o treinador do Vitória de Guimarães, que terá como estreia o dérbi de Lisboa, em Alvalade.

O comunicado na CMVM

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante também designada por Sporting SAD), nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril, vem informar o mercado sobre a cessação dos contratos de trabalho com os membros da equipa técnica da equipa principal masculina de futebol profissional da Sporting SAD, João Pedro da Silva Esmail Pereira, Tiago Filipe Monteiro Teixeira, José Eduardo da Encarnação Caldeira e António Mascarenhas Cassiano Neves Calça e Pina.