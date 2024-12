Rui Borges diz que ser treinador do Sporting é "o melhor presente de Natal"

Rui Borges diz que ser o novo treinador do Sporting, depois da saíde de João Pereira, é "o melhor presente de Natal" que podia ter recebido, rejeitando a ideia de que comandar o clube era um "presente envenenado".

Na conferência de imprensa em que foi apresentado, esta quinta-feira, no Estádio de Alvalade, o novo técnico leonino não olha para o momento da equipa como delicado e aponta que o clube "está em todas as frentes".

"Não sei qual é o momento delicado, para mim enquanto treinador não há. Estou muito feliz por representar o campeão nacional. É um sonho para todos nós", refere, falando em nome da sua equipa técnica.

Rui Borges promete trabalhar e fazer os jogadores acreditar no seu discurso para poderem todos serem "felizes no Sporting".

"Em relação ao que o presidente pediu, pede-se vitórias. E é para isso que estamos aqui. Para lutar, dar o nosso melhor. É isso que nos exigem e que vou pedir aos jogadores. Que não falte atitude. Às vezes vamos ganhar com mais qualidade, outras vezes nem tanta. Mas se a atitude estiver lá, vamos ganhar", considera.

O Sporting partilha o segundo lugar da I Liga com o FC Porto, ambos com 37 pontos, a um do líder Benfica, o próximo adversário dos ‘leões’, no domingo, no Estádio José Alvalade, para a 16.ª jornada.

Aos 43 anos, Rui Borges chega a um 'grande', após ter iniciado a temporada no Vitória de Guimarães, que segue no sexto posto, na sequência do quinto lugar conquistado ao serviço do Moreirense, tendo o transmontano de Mirandela treinado ainda clubes como o Académico de Viseu, a Académica, o Nacional, o Vilafranquense e o Mafra.