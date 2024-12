"Jogadores vão comprar a ideia". Luisinho não tem dúvidas de que Rui Borges e Sporting são "casamento perfeito"

"Acima de qualquer tática, ele tem essa parte humana". A garantia é de Luís Andrade - Luisinho para o futebol -, que se cruzou com Rui Borges na primeira aventura no futebol profissional e que não tem dúvidas de que vai haver 'clique' no balneário.

"É o que ele sempre disse: ele não era treinador sem os jogadores. Deixa-se sempre para segundo plano. Se forem atrás da ideia dele fica mais fácil. Os jogadores vão comprar a sua ideia", explica o avançado a Bola Branca.

Atualmente no Fornos de Algodres, Luisinho foi treinado por Rui Borges no Académico de Viseu entre 2018 e 2019 e não tem dúvidas de que a conquista do balneário não vai ser difícil, mesmo que o sistema tático utilizado não seja o mesmo.

"Apesar de o Sporting ter vindo a jogar num sistema, aos poucos e poucos ele vai querer transmitir a sua ideia. Mas como a mensagem é tão simples e clara, vão acabar por perceber", acrescenta.

Para Luisinho, o técnico de Mirandela "está preparado" para assumir o comando de um grande, mas assume que "toda a gente precisa de sorte, da bola que vai ao poste e entra".

E sobre a estreia ser contra o Benfica, "não havia melhor". "Toda a gente vai estar de olhos postos no jogo. Espero que seja uma reta de lançamento para o que ele pode vir a fazer no Sporting", confessa.

Luisinho passou muitos anos na formação verde e branca e a experiência de trabalho com Rui Borges dá-lhe confiança para o que aí vem.

"Estive muitos anos na formação do Sporting e sim, é um casamento perfeito. Espero que tenha todo o sucesso. Sei a maneira como trabalha e se relaciona com toda a gente. Só lhe desejo o melhor e que o melhor dele seja o sucesso do Sporting. Do fundo do coração, é o que desejo", desabafa Luisinho a Bola Branca.