Sousa Cintra defende Varandas: “Sporting sabe enfrentar qualquer tempestade”

José de Sousa Cintra, antigo presidente do Sporting, acredita que o clube de Alvalade tem de despedir o treinador João Pereira, apesar de manter o apoio a Frederico Varandas.

“Era difícil correr bem e não correu bem. Quando os resultados não aparecem, ninguém consegue segurar a força de uma massa associativa. Eu acho que as coisas podiam até melhorar, quem sabe até fazer uma grande temporada e seguramente vai ser um grande treinador, mas quando as coisas correm mal não vale a pena [insistir]. Perante os factos, não há dúvidas, há que tomar uma decisão”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Apesar da perda da liderança do campeonato, Sousa Cintra mantém a convicção de que não nenhuma crise no Sporting, até porque o clube já provou no passado que consegue ultrapassar os momentos mais difíceis.

“O Sporting sabe enfrentar qualquer tempestade, já demonstrámos isso. Não há nenhuma crise, é apenas uma mudança. Tudo vai ser ultrapassado, só é preciso uma única coisa: que a massa associativa esteja unida, a união faz a força”, explica.

O antigo presidente dos leões continua, por isso, intransigente na defesa de Frederico Varandas.

“O presidente estará a ver as coisas com alguma tristeza, por não ter acertado [na aposta em João Pereira], mas eu não estou contra ele nesta decisão, ele tinha é de tomar uma atitude”, conclui, nestas declarações à Renascença.

O treinador João Pereira estará de saída do Sporting, com o treinador do Vitória SC, Rui Borges, apontado como o escolhido para ocupar o cargo.

O sucessor de Ruben Amorim durou pouco mais de um mês no cargo depois de ter sido anunciado por Frederico Varandas como treinador principal dos leões no dia 11 de novembro.

O técnico de 40 anos não resiste ao empate em Barcelos, que poderá atirar o Sporting para o segundo lugar da I Liga, na jornada que antecede o dérbi frente ao Benfica.