Rui Borges e o Sporting. "O que tiver de acontecer, um dia acontecerá"

Rui Borges, treinador do Vitória SC, não confirma a abordagem do Sporting, mas revela que "as coisas acontecem no momento que tiverem de acontecer".

À Sport TV depois do empate frente ao Nacional da Madeira, a dois golos, um jogo que pode ter marcado a despedida do técnico, Borges diz que tem a cabeça focada no clube de Guimarães.

"A minha cabeça está no Vitória, tenho contrato até 2026 e não se passa mais nada do que isso. É injusto eu falar o que quer que seja, não aconteceu nada. Os jogadores e o clube não merecem isso, foco-me no meu trabalho, as notícias surgem pelo nosso trabalho, as coisas acontecem no momento que tiverem de acontecer, mas estou feliz aqui", começou por dizer.

O técnico acrescenta que "não faz sentido falar do que quer que seja".

"Os jogadores não merecem que gaste tempo de antena nisso, merecem ser reconhecidos pelo grande trabalho que fizeram. O nosso passado da equipa técnica dita o nosso caminho, o que tiver de acontecer, um dia acontecerá", atira.

Ainda assim, Rui Borges garante que se vê "a chegar ao mais alto patamar": "Há sete anos estava no Mirandela no CNS e na quinta-feira joguei contra a Fiorentina na Liga Conferência. Acreditamos muito, mas só nos focamos no que controlamos".

O jornal "Record" e "A Bola" garantem que o treinador do Vitória foi o escolhido por Frederico Varandas para substituir João Pereira, que estará de saída após oito jogos.

O treinador tem contrato até 2026 e uma cláusula de rescisão de quatro milhões de euros. Aos 43 anos, teve uma ascenção meteorica e treinava até há um ano e meio na II Liga portuguesa.

Borges estreou-se ao mais alto nível no Moreirense, na época passada, e conseguiu a melhor pontuação da história do clube no primeiro escalão, terminando no 6.º posto da tabela classificativa.

Saltou para o clube vizinho e fez o que ainda não tinha sido feito: levou o Vitória à fase de liga da Liga Conferência, com recorde de vitórias consecutivas pelo meio, e terminou a ronda no segundo lugar da tabela, com quatro vitórias e dois empates, apenas atrás do Chelsea.

Borges arrancou a carreira de treinador em 2017 no Mirandela, de onde é natural. Em ano e meio chegou à II Liga, no Académico de Viseu, e esteve perto de conseguir a promoção à primeira divisão com a Académica em 2020/21. Passou ainda pelo Nacional, Vilafranquense e Mafra.