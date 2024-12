João Pereira de saída do Sporting. Rui Borges apontado ao cargo

O sucessor de Ruben Amorim durou pouco mais de um mês no cargo depois de ter sido anunciado treinador principal dos leões no dia 11 de novembro.

O treinador João Pereira está de saída do Sporting, de acordo com o "Record" e "A Bola". Os mesmos jornais apontam Rui Borges como o escolhido para ocupar o cargo.

O presidente leonino revelou que João Pereira seria o treinador escolhido pela direção para suceder à planeada saída de Amorim no final da temporada. A promoção aconteceu mais cedo, mas sem os resultados pretendidos.

No final do jogo em Barcelos, os adeptos voltaram a insultar e contestar o treinador, que reagiu em conferência de imprensa: "Entendo a contestação, já o disse antes. Os adeptos apoiaram durante o jogo todo, chegou ao final e estão livres para se pronunciarem como quiserem. Eles fazem o seu trabalho, nós não conseguimos retribuir com uma vitória e depois temos de ser homens e ter personalidade para assumir o momento".

Ainda não é conhecido quem estará no banco de suplentes a orientar o Sporting no dérbi do próximo fim-de-semana. Os leões estão de folga para a quadra natalícia e regressam aos treinos no dia 26, já sem João Pereira.

Rui Borges, recordista em Guimarães

O treinador do Vitória de Guimarães, Rui Borges, é apontado ao cargo. Aos 43 anos, teve uma ascenção meteorica e treinava até há um ano e meio na II Liga portuguesa.

Borges estreou-se ao mais alto nível no Moreirense, na época passada, e conseguiu a melhor pontuação da história do clube no primeiro escalão, terminando no 6.º posto da tabela classificativa.

Saltou para o clube vizinho e fez o que ainda não tinha sido feito: levou o Vitória à fase de grupos da Liga Conferência, com recorde de vitórias consecutivas pelo meio, e terminou a fase de liga no segundo lugar da tabela, com quatro vitórias e dois empates, apenas atrás do Chelsea.

No campeonato, o Vitória está no 6.º lugar, com 22 pontos somados. Tem contrato com a equipa vimaranense até ao final da época 2025/26.