João Pereira de saída do Sporting. Rui Borges apontado ao cargo

O sucessor de Ruben Amorim durou pouco mais de um mês no cargo depois de ter sido anunciado treinador principal dos leões no dia 11 de novembro.

O treinador João Pereira está de saída do Sporting, de acordo com o " Record " e " A Bola ". Os mesmos jornais apontam Rui Borges como o escolhido para ocupar o cargo.

O presidente leonino revelou que João Pereira seria o treinador escolhido pela direção para suceder à planeada saída de Amorim no final da temporada. A promoção aconteceu mais cedo, mas sem os resultados pretendidos.

Varandas tinha apontado João Pereira "a um dos clubes mais poderosos da Europa nos próximos quatro ou cinco anos".

No final do jogo em Barcelos, os adeptos voltaram a insultar e contestar o treinador, que reagiu em conferência de imprensa: "Entendo a contestação, já o disse antes. Os adeptos apoiaram durante o jogo todo, chegou ao final e estão livres para se pronunciarem como quiserem. Eles fazem o seu trabalho, nós não conseguimos retribuir com uma vitória e depois temos de ser homens e ter personalidade para assumir o momento".

Os leões estão de folga para a quadra natalícia e regressam aos treinos no dia 26, já sem João Pereira.

Rui Borges, recordista em Guimarães

O treinador do Vitória de Guimarães, Rui Borges, é apontado ao cargo. Aos 43 anos, teve uma ascenção meteorica e treinava até há um ano e meio na II Liga portuguesa.

Borges estreou-se ao mais alto nível no Moreirense, na época passada, e conseguiu a melhor pontuação da história do clube no primeiro escalão, terminando no 6.º posto da tabela classificativa.

Saltou para o clube vizinho e fez o que ainda não tinha sido feito: levou o Vitória à fase de liga da Liga Conferência, com recorde de vitórias consecutivas pelo meio, e terminou a ronda no segundo lugar da tabela, com quatro vitórias e dois empates, apenas atrás do Chelsea.

No campeonato, o Vitória está no 6.º lugar, com 22 pontos somados. Tem contrato com a equipa vimaranense até ao final da época 2025/26.